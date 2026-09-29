Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 सितंबर 2026: आज 29 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 29 सितंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- सितंबर 28 07:13 PM- सितंबर 29 05:10 PM
नक्षत्र
अश्विनी - सितंबर 28 10:16 AM- सितंबर 29 09:03 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:13 ए एम
सूर्यास्त - 06:13 ए एम
चन्द्रोदय - 06:13 ए एम
चन्द्रास्त - 08:40 ए एम
अशुभ काल
राहू - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
यम गण्ड - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
कुलिक - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
दुर्मुहूर्त - 08:36 ए एम से 09:24 ए एम, 10:59 पी एम से 11:47 पी एम
वर्ज्यम् - 06:04 पी एम से 07:34 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:53 AM- 12:41 PM
अमृत काल - 03:06 ए एम, सितम्बर 30 से 04:36 ए एम, सितम्बर 30
ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 AM- 05:33 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग - 06:13 ए एम से 09:03 ए एम
सर्वार्थसिद्धि योग - 06:13 ए एम से 09:03 ए एम