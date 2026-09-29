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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 सितंबर 2026: आज 29 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 29 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 29 सितंबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- सितंबर 28 07:13 PM- सितंबर 29 05:10 PM

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नक्षत्र
अश्विनी - सितंबर 28 10:16 AM- सितंबर 29 09:03 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:13 ए एम
सूर्यास्त - 06:13 ए एम
चन्द्रोदय - 06:13 ए एम
चन्द्रास्त - 08:40 ए एम

अशुभ काल
राहू - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
यम गण्ड - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
कुलिक - 03:10 पी एम से 04:40 पी एम
दुर्मुहूर्त - 08:36 ए एम से 09:24 ए एम, 10:59 पी एम से 11:47 पी एम
वर्ज्यम् - 06:04 पी एम से 07:34 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:53 AM- 12:41 PM
अमृत काल - 03:06 ए एम, सितम्बर 30 से 04:36 ए एम, सितम्बर 30
ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 AM- 05:33 AM

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शुभ योग
अमृतसिद्धि योग - 06:13 ए एम से 09:03 ए एम
सर्वार्थसिद्धि योग - 06:13 ए एम से 09:03 ए एम

---- समाप्त ----
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