Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 सितंबर 2026: आज 2 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 3 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 06:12 ए एम तक
नक्षत्र
भरणी - 01:43 ए एम, सितम्बर 03 तक
योग
ध्रुव - 09:12 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:41 पी एम
चन्द्रोदय- 10:33 पी एम
चन्द्रास्त- 11:57 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल 01:55 पी एम से 03:30 पी एम
यमगण्ड 06:00 ए एम से 07:35 ए एम
आडल योग 06:00 ए एम से 12:29 ए एम, सितम्बर 04
दुर्मुहूर्त 10:14 ए एम से 11:04 ए एम
गुलिक काल 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
वर्ज्य 01:06 पी एम से 02:37 पी एम
भद्रा 06:00 ए एम से 03:27 पी एम
बाण रोग - 11:01 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
शुभ काल
04:30 ए एम से 05:15 ए एम प्रातः
अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:46 पी एम