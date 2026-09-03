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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 सितंबर 2026: आज 2 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 3 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 3 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 06:12 ए एम तक

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नक्षत्र
भरणी - 01:43 ए एम, सितम्बर 03 तक

योग
ध्रुव - 09:12 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:41 पी एम
चन्द्रोदय- 10:33 पी एम
चन्द्रास्त- 11:57 ए एम

अशुभ काल
राहुकाल    01:55 पी एम से 03:30 पी एम
यमगण्ड    06:00 ए एम से 07:35 ए एम
आडल योग    06:00 ए एम से 12:29 ए एम, सितम्बर 04
दुर्मुहूर्त    10:14 ए एम से 11:04 ए एम
गुलिक काल    09:10 ए एम से 10:45 ए एम    

वर्ज्य    01:06 पी एम से 02:37 पी एम
भद्रा    06:00 ए एम से 03:27 पी एम
बाण    रोग - 11:01 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

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शुभ काल
04:30 ए एम से 05:15 ए एम    प्रातः 
अभिजित मुहूर्त    11:55 ए एम से 12:46 पी एम
 

---- समाप्त ----
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