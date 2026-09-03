scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाजी प्रयास तेज होंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 3 September 2026, Capricorn Horoscope Today: सुखद पलों को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मित्रों का साथ महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता बढ़ाएगा. सबका समर्थन प्राप्त होगा. कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रिय के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बना रहेगा. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चाें पर तेजी बनाए रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. सहकर्मियों और पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ेगा. नवाचार में प्रभाावी रहेंगे. वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाकर रखें.

नौकरी व्यवसाय- तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय रहेंगे.

धन संपत्ति- सबकी मदद बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले पक्ष में हल होंगे. कला कौशल संवारेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

venus transit libra
तुला राशि में शुक्र का प्रवेश: चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
मकर राशिवालों के सरकार से जुड़े काम बनेंगे, धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा, जानें जरूरी टिप
पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे
venus transit september 2026
सितंबर में शुक्र का गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
मकर राशिवालों की धन की स्थिति में सुधार होगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, जानें जरूरी टिप

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में परस्पर भरोसा बढे़गा. सुखद पलों को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. व्यवहार में सजग रहेंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाजी प्रयास तेज होंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 धनु राशिफल: भावुकता पर नियंत्रण रखें, मौसमी सावधानी बरतेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान उम्दा रहेगा, बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 तुला राशिफल: स्वार्थी सोच से बचें, न करें ये एक गलती |
    देहरादून में रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसी कार- VIDEO |
    आज 3 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल उच्च रहेगा, कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा |
    आज 3 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: बड़ों का सानिध्य रहेगा, सुख सौख्य बढ़ाएंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खानपान आकर्षक होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट डिल की नीति का अनुसरण करेंगे, कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी |
    आज 3 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लक्ष्य बनाए रखेंगे, निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे
    Advertisement