आज 3 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाजी प्रयास तेज होंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे

मित्रों का साथ महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता बढ़ाएगा. सबका समर्थन प्राप्त होगा. कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रिय के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बना रहेगा. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चाें पर तेजी बनाए रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. सहकर्मियों और पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ेगा. नवाचार में प्रभाावी रहेंगे. वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाकर रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय रहेंगे.

धन संपत्ति- सबकी मदद बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले पक्ष में हल होंगे. कला कौशल संवारेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. संबंधों में परस्पर भरोसा बढे़गा. सुखद पलों को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. व्यवहार में सजग रहेंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

---- समाप्त ----