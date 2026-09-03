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देहरादून में रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसी कार- VIDEO

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार महिला चला रही थी. अचानक उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे दुकान में जा घुसी.

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कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर (Photo: ITG)
कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर (Photo: ITG)

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट रोड पर बुधवार शाम को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक कार कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद सब्जी की दुकान में जा घुसी. इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. यहां तक कि दुकानदार को मामूली चोटें भी आईं.

बताया जा रहा है कि कार चला रही महिला ने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे दुकान में जा घुसी और दुकान को भी नुकसान पहुंचा. जिस दुकान में यह कार घुसी, वह दुकानदार भी जख्मी हो गया.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार काफी स्पीड में थी. उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि कार किस तरह गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी. एक शख्स की बांह में गंभीर चोट लग गई. यहां तक कि एक का तो मोबाइल भी टूट गया. थोड़ी देर के लिए हर कोई इस घटना को देख हतप्रभ रह गया.

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इस दुर्घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

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