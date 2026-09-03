देहरादून में रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसी कार- VIDEO

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट रोड पर बुधवार शाम को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक कार कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद सब्जी की दुकान में जा घुसी. इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. यहां तक कि दुकानदार को मामूली चोटें भी आईं.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि कार चला रही महिला ने अचानक वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे दुकान में जा घुसी और दुकान को भी नुकसान पहुंचा. जिस दुकान में यह कार घुसी, वह दुकानदार भी जख्मी हो गया.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार काफी स्पीड में थी. उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि कार किस तरह गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी. एक शख्स की बांह में गंभीर चोट लग गई. यहां तक कि एक का तो मोबाइल भी टूट गया. थोड़ी देर के लिए हर कोई इस घटना को देख हतप्रभ रह गया.

इस दुर्घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

---- समाप्त ----