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आज 3 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान उम्दा रहेगा, बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 September 2026, Scorpio Horoscope Today: परिजनों से संबध मधुर बनाए रखेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे. कामकाज में धैर्य का परिचय देंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

सहकारिता से काम साधेंगे. आपसी मदद की भावना बल पाएगी. महत्वपूर्णकार्यों को गति देंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का साथ पाएंगे. परिजनों से संबध मधुर बनाए रखेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे. कामकाज में धैर्य का परिचय देंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करीबी सहयोग देंगे. महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को स्थायित्व मिलेगा. वातावरण का लाभ उठाएंगे. सहमति से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारों से भेंट को जाएंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- भूमि भवन के विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. उद्योग व्यापार में जगह बनाए रखेंगे. साझा प्रयास सधेंगे. लाभ पर संवरेगा. फोकस बढ़ाकर रखेंगे. जिम्मेदारी लेंगे.
 
प्रेम मैत्री- घर में अपनों का भरोसा जीतेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. सभी सहयोग व समर्थन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. मानसिक संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.

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मनोबल ऊंचा होगा, ऊर्जावान बने रहेंगे

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी यवहार आकर्षक रहेगा. खानपान उम्दा रहेगा. बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. करीबियों को जुड़कर चलेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. टीम संवारें.

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शुभ अंक : 3, 7 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

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