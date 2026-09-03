Aaj ka Rashifal 3 सितंबर 2026: कुंभ राशि वाले बजट न बिगड़ने दें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. परिवार और रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद दूर होंगे. धन की प्राप्ति के योग हैं . व्यापार की स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, आपको अपने क्रोध को काबू में रखने की सलाह दी जाती है.

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: मरून.

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

वृष

वृष राशि वालों के लिए आज कहीं दूर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. धन का आगमन होगा. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मित्रों से मदद मिलेगी. आपकी सेहत ठीक रहेगी. हालांकि, व्यापार में कुछ मामलों में नुकसान की आशंका है इसलिए सतर्क रहें.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: केसरिया.

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं.

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. प्रेम जीवन के मामलों में सफलता मिलेगी. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं. व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे. ध्यान रखें कि हर समय सिर्फ पैसे के बारे में ही न सोचते रहें.



जरूरी टिप: गुस्से से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी.

उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.

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कर्क

कर्क राशि वालों को आज पैसों के लेन-देन यानी उधार से बचना होगा. परिवार के लोगों के सामने अपने मन की बात खुलकर कहें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. व्यापार में हर काम पूरी सावधानी के साथ करें.

जरूरी टिप: खर्चों को कंट्रोल करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं.



सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय पूरी मेहनत से काम करने का है. आपको अपने रिश्तों को सुधारने पर ध्यान देना होगा. धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे. संतान की ओर से सुख मिलेगा. ध्यान रखें कि आपका क्रोध आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें. व्यापार में अच्छा लाभ होगा.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें.

शुभ रंग: लाल.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

कन्या

कन्या राशि के जातकों को परिवार की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए. करियर में आपके प्रयास पूरी तरह सफल होंगे और उन्नति के नए रास्ते बनेंगे. कड़ी मेहनत करने से पीछे न हटें. कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने अंतरमन की आवाज जरूर सुनें. व्यापार में निवेश बढ़ाने के लिए यह अच्छा समय है.

जरूरी टिप: खर्चों को कंट्रोल करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

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तुला

तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में कोई भी काम न करें. स्वभाव में उत्तेजना बनी रह सकती है इसलिए गुस्से से बचें. आपके खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए अपने बजट पर खास ध्यान दें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. व्यापार में अधिक ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप: इगो से बचें.

शुभ रंग: बैंगनी.

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए. जरूरत पड़ने पर किसी शुभचिंतक की मदद ले सकते हैं. वाहन दुर्घटना या चोट का खतरा है, इसलिए गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतें. खर्चों को बढ़ने न दें अन्यथा परेशानी हो सकती है. परिवार में आपसी मतभेद न बढ़ने दें. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

धनु

धनु राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी. आलस्य के कारण किसी भी जरूरी जगह पर पहुंचने में देरी न करें. किसी गुप्त शत्रु से नुकसान पहुँच सकता है इसलिए सावधान रहें. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. व्यापार से जुड़े अटके हुए काम बनेंगे.

जरूरी टिप: टेंशन से बचें.

शुभ रंग: पीला.

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

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मकर

मकर राशि के जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. घर का तनाव दूर होगा और सुख-शांति बढ़ेगी. आपके मन की उथल-पुथल शांत होगी. आज के दिन आपको हर काम बहुत धैर्य के साथ करने की जरूरत है. व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

जरूरी टिप: सेहत पर ध्यान दें.

शुभ रंग: क्रीम.

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं.

कुंभ

कुंभ राशि वालों की धन से जुड़ी स्थिति में सुधार होगा. अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहतरीन समय है. मित्रों की सलाह से काम करने पर आपको लाभ होगा. हालांकि, कार्यों में खर्च अधिक हो सकता है इसलिए अपना बजट न बिगड़ने दें. मानसिक तनाव बढ़ सकता है इसलिए गुस्सा करने से बचें. व्यापार में लाभ के योग हैं.

जरूरी टिप: इगो से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी.

उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.

मीन

मीन राशि के जातकों की कार्यक्षेत्र में स्थिति पहले से बेहतर होगी. आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आपको अपनी बचत करने की आदत को बढ़ाना होगा. ऑफिस में थोड़ा तनाव रह सकता है लेकिन अपने काम को बोझ न समझें. यात्रा से लाभ होने की संभावना है और व्यापार से जुड़े नए काम बनेंगे.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें.

शुभ रंग: पीला.

उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें.

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