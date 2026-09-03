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आज 3 सितंबर 2026 धनु राशिफल: भावुकता पर नियंत्रण रखें, मौसमी सावधानी बरतेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 3 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. सोच बड़ी बनाएं. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

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sagittarius horoscope
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पेशेवरों से संपर्क पर फोकस बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचें. जिम्मेदारों से किया वादा पूरा करने का दबाव रह सकता है. कार्यक्षेत्र में समय दें. विभिन्न कार्य लंबित रखने से बचें. लक्ष्य फोकस बढ़़ाए रखें. तार्किक पक्ष पर ध्यान दें. मेहनत व लगन से परिणाम संवरेंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जगह बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखें. पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. समकक्ष सहयोगी होंगे. उधार से बचने का प्रयास रहेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम पक्ष में बनेंगे. व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. सोच बड़ी बनाएं. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- परिजनों की भावनाओं का सम्मान रखें. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्र संबंध सहज रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. प्रेम में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता रखें. आवेश में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सादा रहेगा. मौसमी सावधानी बरतेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन बनाए रखेंगे. रीति नीति पर जोर देंगे.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. तार्किकता ब़ढ़ाएं

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

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