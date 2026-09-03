आज 3 सितंबर 2026 तुला राशिफल: स्वार्थी सोच से बचें, न करें ये एक गलती

पेशेवरों के लिए समय साधारण बना हुआ है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. कारोबारी सक्रियता में सेहत की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान की संवेदनशीलता बनाए रखें. स्वास्थ्यगण मामलों पर ध्यान दें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों की अनदेखी से बचें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था संवारने का प्रयास बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में धैर्य दिखाएं. कारोबार में प्राथमिकता में रखें. सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें. नीति नियमों पर भरोसा रखें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं.

धन संपत्ति- व्यावसायिक चर्चा सतर्क रहें. लाभ एवं प्रभाव सामान्य रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. करियर व्यापार में दबाव की स्थिति बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में दबाव की स्थिति बनी रहेगी. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. गोपनीयता व संबंधों का सम्मान करेंगे. स्वार्थी सोच से बचेंगे. नकारात्मकता का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की सहायता बनी रहेगी. आत्मविश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. नियम रखें.

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शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : सफेद चंदन

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