scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 सितंबर 2026 तुला राशिफल: स्वार्थी सोच से बचें, न करें ये एक गलती

Aaj ka Tula Rashifal 3 September 2026, Libra Horoscope Today: लाभ एवं प्रभाव सामान्य रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. करियर व्यापार में दबाव की स्थिति बनी रहेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

पेशेवरों के लिए समय साधारण बना हुआ है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. कारोबारी सक्रियता में सेहत की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान की संवेदनशीलता बनाए रखें. स्वास्थ्यगण मामलों पर ध्यान दें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों की अनदेखी से बचें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था संवारने का प्रयास बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में धैर्य दिखाएं. कारोबार में प्राथमिकता में रखें. सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें. नीति नियमों पर भरोसा रखें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं.

धन संपत्ति- व्यावसायिक चर्चा सतर्क रहें. लाभ एवं प्रभाव सामान्य रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. करियर व्यापार में दबाव की स्थिति बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

venus transit libra
तुला राशि में शुक्र का प्रवेश: चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
उपलब्धियों में वृद्धि होगी, कारोबार में प्रभावी रहेंगे
तुला राशिवालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, अपने खर्चों को करें कंट्रोल, जानें दैनिक भाग्यफल
बड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ेगा
तुला राशिवाले वाणी पर रखें नियंत्रण, किसी से मतभेद हो सकता है, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में दबाव की स्थिति बनी रहेगी. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. गोपनीयता व संबंधों का सम्मान करेंगे. स्वार्थी सोच से बचेंगे. नकारात्मकता का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की सहायता बनी रहेगी. आत्मविश्वास बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. नियम रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : सफेद चंदन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल उच्च रहेगा, कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा |
    आज 3 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: बड़ों का सानिध्य रहेगा, सुख सौख्य बढ़ाएंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खानपान आकर्षक होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट डिल की नीति का अनुसरण करेंगे, कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी |
    आज 3 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लक्ष्य बनाए रखेंगे, निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 3 सितंबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    आज 3 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आयोजन से जुड़ेंगे, व्यवस्था पर फोकस रहेगा |
    Aaj ka Upay 3 September 2026: यदि धन की कमी बनी रहती है तो ये उपाय करें
    Advertisement