आज 3 सितंबर 2026 मीन राशिफल: आय अच्छी रहेगी, मनोबल उत्साह बढ़ेगा

वाणिज्यिक मामलों पर फोकस बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. सबके साथ समन्वय और जनहित की सोच रखेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा.कार्यों में बेहतर गति बनी रहेगी. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से सहज रहेंगे. विविधकार्यों में तेजी लाएंगे. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अनुभवियों को अनदेखा न करें. चर्चा भेंट बनाए रखें. तार्किक निर्णय लेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आय अच्छी रहेगी. कामकाजी यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं.

धन संपत्ति- सुविधाओं में वृद्धि होगी. कारोबारी अनुकूलन बढ़ा रहेगा. व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संबंधो में सुधार होगा. परिवार में सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति तेज रखें. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. चर्चा संवाद में रुचि लें. विनय विवेक से काम निकालेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.



आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आलस्य त्यागें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

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