scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: भावावेश से बचें, व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 3 September 2026, Aquarius Horoscope Today: भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनें. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाओं में रुचि बनी रहेगी.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सहजता और सफलता बढ़ाएंगेे. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. लंबितकार्यों में धैर्य रखें. संबंधों मेें सजगता रखें. जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. अपनों की सलाह से कार्य करने की कोशिश करें. घरेलू मामलों में बड़प्पन रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवसाय में पेशेवर रहेंगे. कारोबारी समझ बढ़ेगी. अधिकारियों से संवाद चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. निजी उपलब्धियों पर जोर रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- कामकाज संवार पाएगा. भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनें. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाओं में रुचि बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

venus transit libra
तुला राशि में शुक्र का प्रवेश: चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
कुंभ राशिवाले लंबी दूरी की यात्रा ना करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, जानें दैनिक राशिफल
पद प्रभाव बढ़ाएंगे, जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे
venus transit september 2026
सितंबर में शुक्र का गोचर, इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
कुंभ राशिवाले परिवार में कलह ना बढ़ने दें, करियर को लेकर चिंता रहेगी, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- संवेदनशीलता बढ़ेगी. रिश्तों को प्राथमिकता देंगे. पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं. प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहें. परिजनों से सामंजस्यता रखें. संबंधों में पूर्वाग्रह से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन दिखाएं. अति उत्साह व भावावेश से बचें. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. स्पष्टता रखें. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बहकावे से बचें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 4 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाजी प्रयास तेज होंगे, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 धनु राशिफल: भावुकता पर नियंत्रण रखें, मौसमी सावधानी बरतेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खानपान उम्दा रहेगा, बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 तुला राशिफल: स्वार्थी सोच से बचें, न करें ये एक गलती |
    देहरादून में रफ्तार का कहर, कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसी कार- VIDEO |
    आज 3 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल उच्च रहेगा, कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा |
    आज 3 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: बड़ों का सानिध्य रहेगा, सुख सौख्य बढ़ाएंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खानपान आकर्षक होगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    आज 3 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट डिल की नीति का अनुसरण करेंगे, कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी |
    आज 3 सितंबर 2026 वृष राशिफल: लक्ष्य बनाए रखेंगे, निजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे
    Advertisement