आज 3 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: भावावेश से बचें, व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे

व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सहजता और सफलता बढ़ाएंगेे. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. लंबितकार्यों में धैर्य रखें. संबंधों मेें सजगता रखें. जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें. सोच विचारकर निर्णय लें. अपनों की सलाह से कार्य करने की कोशिश करें. घरेलू मामलों में बड़प्पन रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवसाय में पेशेवर रहेंगे. कारोबारी समझ बढ़ेगी. अधिकारियों से संवाद चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. निजी उपलब्धियों पर जोर रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- कामकाज संवार पाएगा. भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनें. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाओं में रुचि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- संवेदनशीलता बढ़ेगी. रिश्तों को प्राथमिकता देंगे. पूर्वाग्रहों से मुक्त रहें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं. प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहें. परिजनों से सामंजस्यता रखें. संबंधों में पूर्वाग्रह से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन दिखाएं. अति उत्साह व भावावेश से बचें. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. स्पष्टता रखें. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बहकावे से बचें.

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शुभ अंक : 3, 4 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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