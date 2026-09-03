आज 3 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल उच्च रहेगा, कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा

कार्य व्यापार में उम्मीद से बेहतर परिणाम बनेंगे. नए अवसर उत्पन्न होंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. कारोबार में लेनदेन की स्थिति मजबूत बनेगी. योजनाओं को गति देने में सफल होंगे. सभी से संबंध संवारेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- समझौतों को बल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यकारी मामले गति लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. अवरोधों में कमी आएगी. फोकस बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. विस्तार में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार बनी रहेगी. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संपर्क संवाद पक्ष में बनेंगे. व्यक्तिगत मामलों में भावनात्मक स्तर पर बेहतर होंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न प्रयास प्रभावशाली बनेंगे. मनोबल उच्च रहेगा. सहकार बढ़ेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. सक्रियता से काम करेंगे.



आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पुण्यकार्य करें.

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शुभ अंक : 3, 4 और 5

शुभ रंग : समुद्री हरा

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