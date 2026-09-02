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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 सितंबर 2026: आज 2 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 2 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 2 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष पञ्चमी - 06:12 ए एम तक

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नक्षत्र
भरणी - 01:43 ए एम, सितम्बर 03 तक

योग
ध्रुव - 09:12 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:59 AM
सूर्यास्त- 6:42 PM
चन्द्रोदय- 09:45 पी एम
चन्द्रास्त- 10:50 ए एम

अशुभ काल
राहू- 12:21 पी एम से 01:56 पी एम
यम गण्ड- 07:35 ए एम से 09:10 ए एम
कुलिक- 10:45 ए एम से 12:21 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम
वर्ज्यम्- 11:54 ए एम से 01:26 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 09:06 पी एम से 10:38 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM- 05:24 AM

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 01:43 ए एम, सितम्बर 03 से 06:00 ए एम, सितम्बर 03
रवि योग- 01:43 ए एम, सितम्बर 03 से 06:00 ए एम, सितम्बर 03

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