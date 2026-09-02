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आज 2 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: पद प्रभाव बढ़ाएंगे, जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 September 2026, Aquarius Horoscope Today: कारोबार में प्रभावी रहेंगे. वातावरण की शुभता बढ़ेगी. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी होंगे. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे.

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aquarius horoscope
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समाज से जुड़े विषयों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यापार में बेहतर स्थिति रहेगी. कार्यक्षेत्र में पराक्रम बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल देंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ वक्त गुजारेंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रभावी रहेंगे. वातावरण की शुभता बढ़ेगी. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी होंगे. चर्चा संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत संवरेगा. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. मान सम्मान बल पाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सफलता पाएंगे. पेशेवर यात्रा संभव होगी.

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भेंट में प्रभावी रहेंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. स्वजन सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में उचित निर्णय लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. आस्था रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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