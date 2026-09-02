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आज 2 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे, करियर कारोबार में अच्छा करेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 September 2026, Scorpio Horoscope Today: संबंधों पर जोर दें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा. रिश्तों में सहयोग और विश्वास का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें.

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scorpio horoscope
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कामकाज में कौशल से जगह बनाएंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. लिखापढ़ी में सजग रहें. आत्मविश्वास बनाए रहें. उधार के लेनदेने से बचेंगे. पेशेवर रुटीन पर ध्यान देंगे. विविध अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर होगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन प्रभावी बने रहेंग. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. सहजता बनाए रहें. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्तों से दूरी बनाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यक्तिगत प्रदर्शन साधारण रहेगा. तथ्यों को अनदेखा न करें. स्वयं पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों से बचें. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियां साधारण रहेंगी.गआय पूर्ववत् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- करीबियों से बनाकर चलें. संबंधों पर जोर दें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा. रिश्तों में सहयोग और विश्वास का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें.

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स्वास्थ्य मनोबल- विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खान-पान पर ध्यान दें. मनोबल पूर्ववत् रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. स्पष्ट बने रहें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग : लहसुनिया

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