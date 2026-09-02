आज 2 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक पक्ष बल पाएगा, उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे

कार्य कुशलता और सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. सबका समर्थन बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेन-देन में संकोच हटेगा. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी.घर परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन में सहज रहेंगे. योग्यता से योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे. अति उत्साह दिखा सकते हैं. पेशेवर लक्ष्यों को पाएंगे. कामकाज सुधार पाएगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- शासन प्रशासन के कार्य बनेंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. उद्योग व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. लंबित विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के संग सुखद समय बिताएंगे. भावनात्मक मामले बल पाएंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अपनों से भेंट बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. आकर्षण बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सहयोग बनाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : मूनलाइट

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