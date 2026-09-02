आज 2 सितंबर 2026 धनु राशिफल: करियर पर फोकस रखेंगे, अनुकूल समय का लाभ लेंगे

जरूरी चर्चा में उत्साह दिखाएंगे. भ्रमण और मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहज रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत होंगे. मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का साथ और समर्थन पाएंगे. जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- योजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. कारोबार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. करियर पर फोकस रखेंगे. अनुकूल समय का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बढ़ेगा. उच्च प्रबंधन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. वित्तीय पक्ष संवार पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अवरोध दूर होंगे.

प्रेम मैत्री- सुखद यादें ताजा होंगी. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. निजता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. करीबियों के साथ मनोरंजक भ्रमण व यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. जरूरी व कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : बादामी

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