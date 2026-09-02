आज 2 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे, चुनौतियां बनी रहेंगी

स्वास्थ्य की परेशारियों को नजरअंदाज न करें. संकेतों पर फोकस बनाए रखें. परिवार का सहयोग रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ें. व्यवहार में सजगता रखें. स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बनेंगे. धोखे में न आएं. परिवार के लोगों का सहयोग समर्थन बना रहेगा. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता व सहजतप बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- अनजान से व्यवहार में सजग रहेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर सामान्य रहेगा. धैर्य व अनुशासन रखें. विरोधियों से सजग रहें. आय सामान्य रहेगी.

धन संपत्ति- व्यावसायिक सजगता बनाए रहेंगे. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. चुनौतियां बनी रहेंगी. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवस्था पर जोर दें. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. हड़बड़ी से बचें.

प्रेम मैत्री- अतिथि आगमना बना रहेगा. फोकस एवं साख सम्मान बनाए रहें. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. पारिवारिक विषयों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता और उत्साह बढ़ाएं. मनोबल से काम लें. जिद्दीपन से बचें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. ठगी में न आएं.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

---- समाप्त ----