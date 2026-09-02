आज 2 सितंबर 2026 तुला राशिफल: उपलब्धियों में वृद्धि होगी, कारोबार में प्रभावी रहेंगे

औद्योगिक उत्पादन का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. उपलब्ध अवसर लाभ उठाएंगे. परिवार में सहयोग का भाव रहेगा. नेतृत्च को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. साझीदारी का प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. व्यवस्था को बल देने का प्रयास रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करेंगे. भेंटचर्चा में शामिल होंगे. विविध प्रयास फलेंगे. लाभ के मामले संवरेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- चहुंओर प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. सहकारी कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. बड़ी सोच से महत्वपूर्ण मामले संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों का साथ पाएंगे.घर में सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों का समर्थन बढ़ेगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. भावनाओं का आदर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बढ़ा रहेगा. रहन सहन को बल मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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