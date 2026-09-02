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आज 2 सितंबर 2026 मकर राशिफल: पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 2 September 2026, Capricorn Horoscope Today: उतावलेपन से बचें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. अपनों से तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. निजी विषयों में उचित अवसर पर राय रखेंगे. वाद विवाद में नहीं उलझेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

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capricorn horoscope

व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन से काम लें. निजी विषयों में अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. सुविधाएं बढ़ाएंगे. खरीदी में रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. कार्यव्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढेगा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. प्रबंधकीय प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी लाभ उम्मीद से अच्छा बना रहेगा. कामकाज सुधरेगा.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन पर बेहतर बनाएंगे. पेशेवरता जोर देंगे. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता रहेगी. सजगता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में शुभता बढ़ेगी. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. निजी खरीदी बढ़ा सकते हैं. प्रशासकीय मामलों को बढ़ावा मिलेगा.

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विश्वास दिखाएंगे, भावनात्मकता बढ़ेगी

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद अपेक्षित रहेगा. उतावलेपन से बचें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों व शुभचिंतकों से भेंट होगी. अपनों से तर्क बहस से बचें. बड़ी सोच बनाए रखें. निजी विषयों में उचित अवसर पर राय रखेंगे. वाद विवाद में नहीं उलझेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में समय देंगे. आदर सत्कार का भाव बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. सुख सौख्य बना रहेगा. भव्यता बढ़ाएं. चिंताओं से मुक्त रहें.

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आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : खाकी

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