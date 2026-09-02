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आज 2 सितंबर 2026 मीन राशिफल: बैंकिग पर जोर रखेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Meen Rashifal 2 September 2026, Pisces Horoscope Today: आर्थिक बचत बढ़ाएंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता रहेगी. नियम अनुशासन रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत कार्यों पर फोकस रहेगा.

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pisces horoscope
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कुल के लोगों के साथ सुख से समय बिताएंगे. निजी मामले सुखद बने रहेंगे. सबकी सलाह का सम्मान करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. भ्रम बहकावे में न आएं. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का समर्थन पाएंगे. परिवार के जन मदद बढ़ाए रखेंगे. परिचित सहयोगी होंगे. जीवन स्तर संवार पाएगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तैयारी पर जोर देंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. पेशेवर स्पष्टता बढ़़ाएंगे. पेशेवर मामलों को बढ़ावा देंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बचत बढ़ाएंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता रहेगी. नियम अनुशासन रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत कार्यों पर फोकस रहेगा.

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स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल ऊंचा होगा

प्रेम मैत्री- प्रियजन का साथ मिलेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. अपनों में मान सम्मान रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारांे पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते में संवार रहेगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- संवाद वार्ता पर जोर देंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. मिठास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करंे. सबका सत्कार करें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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