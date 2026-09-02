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आज 2 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे, लेन-देन को गति देंगे

Aaj ka Singh Rashifal 2 September 2026, Leo Horoscope Today: वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता आएगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. लेनदेन को गति देंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. जोखिम उठाने की कोशिश रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी.

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leo horoscope
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लक्ष्य साधने में आगे होंगे. जिम्मेदारों की मदद लेंगे. नवसंभावनाओं को बल मिलेगा. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था और विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. भाईचारा बढ़त पर रहेगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी. वाणिज्यिक एवं सामाजिक विषय गति लेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधन में भरोसा बढ़ेगा. योजनाओं को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता आएगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. लेनदेन को गति देंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. जोखिम उठाने की कोशिश रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी.

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प्रेम मैत्री- करीबियों से संपर्क बेहतर होाग. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से समता व सामंजस्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व में प्रभाव बनाए रहेंगे. साहस बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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