Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 अक्टूबर 2026: आज 1 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 1 अक्तूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
अमांत - भाद्रपद -
अमान्त
तिथि
पञ्चमी - 12:35 पी एम तक
नक्षत्र
रोहिणी - 04:27 ए एम, अक्टूबर 02 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:14 ए एम
सूर्यास्त - 06:07 पी एम
चन्द्रोदय - 09:24 पी एम
चन्द्रास्त -10:57 ए एम
अशुभ काल
राहू - 01:40 पी एम से 03:09 पी एम
यम गण्ड - 06:14 ए एम से 07:43 ए एम
कुलिक - 10:42 ए एम से 12:11 पी एम
दुर्मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:35 पी एम
वर्ज्यम् - 06:49 पी एम से 08:19 पी एम
शुभ काल
अमृत काल - 04:37 ए एम से 05:26 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:34 पी एम