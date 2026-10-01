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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 अक्टूबर 2026: आज 1 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 1 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 1 अक्तूबर 2026

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
अमांत - भाद्रपद - 
अमान्त

तिथि
पञ्चमी - 12:35 पी एम तक

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नक्षत्र
रोहिणी - 04:27 ए एम, अक्टूबर 02 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:14 ए एम
सूर्यास्त - 06:07 पी एम
चन्द्रोदय - 09:24 पी एम
चन्द्रास्त -10:57 ए एम

अशुभ काल
राहू - 01:40 पी एम से 03:09 पी एम
यम गण्ड - 06:14 ए एम से 07:43 ए एम
कुलिक - 10:42 ए एम से 12:11 पी एम
दुर्मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:35 पी एम
वर्ज्यम् - 06:49 पी एम से 08:19 पी एम

शुभ काल
अमृत काल - 04:37 ए एम से 05:26 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:34 पी एम

---- समाप्त ----
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