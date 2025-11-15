scorecardresearch
 

जयपुर में आज संघ प्रमुख का बड़ा कार्यक्रम, एकात्म मानव दर्शन पर गहन विचार साझा करने की तैयारी

जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में शाम को को संघ प्रमुख डॉ. मोहन राव भागवत दीनदयाल स्मृति व्याख्यान-2025 में संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में वे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और एकात्म मानवदर्शन पर अपने विचार रखेंगे.

दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में संघ प्रमुख भागवत का उद्बोधन (Phoot: PTI)
दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में संघ प्रमुख भागवत का उद्बोधन (Phoot: PTI)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन राव भागवत का बड़ा संबोधन होने जा रहा है. शाम 5:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाला यह व्याख्यान दीनदयाल स्मृति व्याख्यान–2025 का मुख्य आकर्षण होगा. इस दौरान भागवत “वर्तमान वैश्विक परिदृश्य" और “एकात्म मानवदर्शन” जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अपने विचार रखेंगे.

कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी सूरज सोनी ने बताया कि यह आयोजन शहर और प्रदेश के प्रबुद्धजनों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी पूरी तरह खुला रहेगा. स्टेडियम के सभी चार गेट लोगों के प्रवेश के लिए खुले रहेंगे और पार्किंग की सुविधा स्टेडियम परिसर में ही निःशुल्क उपलब्ध होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय चिंतक डॉ. महेश शर्मा विषय प्रस्तावना रखेंगे और आयोजन के संयोजक की भूमिका डॉ. एसएस अग्रवाल निभाएंगे. एकात्म मानवदर्शन की विचारधारा भारतीय समाज और विश्व के बदलते परिवेश में किस तरह प्रासंगिक है, इस पर केंद्रित यह व्याख्यान लोगों में उत्सुकता बढ़ा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं बशर्ते...', कौन बन सकता है RSS का मेंबर? मोहन भागवत ने दिया जवाब

जयपुर में इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोग भागवत का संबोधन सुनने के लिए आने की उम्मीद है. दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक विरासत और संघ के मानव–केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित यह कार्यक्रम शहर के प्रमुख बौद्धिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
