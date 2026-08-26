Dry Fruits Peda Recipe: घर पर देसी घी और खजूर से बनाएं ये खास पेड़े, बिना चीनी ऐसे करें तैयार, शेफ रणवीर बरार ने बताया तरीका
रक्षाबंधन पर बाजार से खरीदकर मिठाई लाने की टेंशन छोड़ दीजिए और घर पर ही शुगर फ्री ड्राई फ्रूट का पेड़ा बनाएं. चीनी और गुड़ वाले पेड़े नहीं इस बार अपने भाई का मुंह ड्राईफ्रूट से बने पेड़े से मुंह मीठा कराएं. शेफ रणवीर बरार की आसान रेसिपी से आप मिनटों में पेड़े बना लेंगे.
Dry Fruits Peda Recipe: रक्षाबंधन आते ही बाजारों में मिठाइयों की दुकान लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन मिठाइयों में खूब सारी चाशनी मिली होती है. अगर आपका भाई शुगर खाना पसंद नहीं करता हैं और ऐसे में आप उसके लिए कुछ हेल्दी स्वीट ऑप्शन देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक खास रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप घर पर अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं.
बिना चीनी और गुड़ के आप घर पर ड्राईफ्रूट्स के पेड़े बना सकते हैं, जिसका स्वाद सभी को पसंद आएगा. शेफ रणवीर बरार ने खास फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए खास शुगर फ्री ड्राईफ्रूट के पेड़े की रेसिपी शेयर की है, जिसे ट्राई करके आप भी घर पर राखी के लिए यह स्पेशल पेड़े तैयार कर सकते हैं. इनमें ना तो चीनी होती है और न ही गुड़ डाला जाता है, मीठे के लिए इसमें खजूर का इस्तेमाल करते हैं.