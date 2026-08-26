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Dry Fruits Peda Recipe: घर पर देसी घी और खजूर से बनाएं ये खास पेड़े, बिना चीनी ऐसे करें तैयार, शेफ रणवीर बरार ने बताया तरीका

रक्षाबंधन पर बाजार से खरीदकर मिठाई लाने की टेंशन छोड़ दीजिए और घर पर ही शुगर फ्री ड्राई फ्रूट का पेड़ा बनाएं. चीनी और गुड़ वाले पेड़े नहीं इस बार अपने भाई का मुंह ड्राईफ्रूट से बने पेड़े से मुंह मीठा कराएं. शेफ रणवीर बरार की आसान रेसिपी से आप मिनटों में पेड़े बना लेंगे.

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मेवे के पेड़े झटपट तैयार हो जाते हैं. (PHOTO:AI)
मेवे के पेड़े झटपट तैयार हो जाते हैं. (PHOTO:AI)

Dry Fruits Peda Recipe: रक्षाबंधन आते ही बाजारों में मिठाइयों की दुकान लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन मिठाइयों में खूब सारी चाशनी मिली होती है. अगर आपका भाई शुगर खाना पसंद नहीं करता हैं और ऐसे में आप उसके लिए कुछ हेल्दी स्वीट ऑप्शन देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक खास रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप घर पर अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं.

बिना चीनी और गुड़ के आप घर पर ड्राईफ्रूट्स के पेड़े बना सकते हैं, जिसका स्वाद सभी को पसंद आएगा. शेफ रणवीर बरार ने खास फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए खास शुगर फ्री ड्राईफ्रूट के पेड़े की रेसिपी शेयर की है, जिसे ट्राई करके आप भी घर पर राखी के लिए यह स्पेशल पेड़े तैयार कर सकते हैं. इनमें ना तो चीनी होती है और न ही गुड़ डाला जाता है, मीठे के लिए इसमें खजूर का इस्तेमाल करते हैं. 

शुगर-फ्री पेड़ा के लिए सामग्री

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  • 2-3 बड़े चम्मच घी
  • 1 भरी हुई छोटी चम्मच सूजी
  • 300 ग्राम खजूर का पेस्ट
  • 1-2 छोटी चम्मच घी
  • 1 कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल
  • 1 छोटी चम्मच घी
  • 4-5 खुबानी, बारीक कटी हुई
  • 4-5 अंजीर, बारीक कटे हुए
  • 7-8 बादाम, बारीक कटे हुए
  • 7-8 पिस्ते, बारीक कटे हुए

नारियल भूनने के लिए

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  • 1½ कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल
  • 1 छोटी चम्मच घी
  • सजाने के लिए
  • भुना हुआ नारियल
  • कंडेंस्ड मिल्क
  • चांदी का वर्क
  • ताजी गुलाब की पंखुड़ियां
  • बारीक कटे हुए पिस्ते

ड्राईफ्रूट पेड़े बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले कड़ाही में देसी घी डालकर गर्म करें. उसमें सूजी डालें और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनें.
  2. जब सूजी भून जाए तब इसमें खजूर का पेस्ट डालें और मिडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकाएं.
  3. इसके बाद घी और ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर करीब 10 मिनट तक पकाएं.
  4. अब इसमें कटी हुई खुबानी, अंजीर, बादाम और पिस्ता डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  5. तैयार मिक्सर को एक बाउल में निकालें और थोड़ा ठंडा होने दें.
  6. मिक्सर का नींबू के आकार का छोटा हिस्सा लें और हाथों से पेड़े का शेप दें.
  7. तैयार पेड़े को भुने हुए नारियल में रखें और चारों तरफ से अच्छी तरह कोट करें.
  8. आखिर में पेड़ों को सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से कंडेंस्ड मिल्क, चांदी का वर्क, ताजी गुलाब की पंखुड़ियां और पिस्ते से गार्निश करें. 

खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए पेड़ों को मीठा करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालनी पड़ती है. इसलिए यह पेड़े उन लोगों के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं जो शुगर नहीं खाते हैं. 
 

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