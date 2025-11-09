scorecardresearch
 

Feedback

'मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं बशर्ते...', कौन बन सकता है RSS का मेंबर? मोहन भागवत ने दिया जवाब

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है. संघ की 1925 में स्थापना हुई थी. क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती?

Advertisement
X
आरएसएस में कौन-कौन शामिल हो सकता है (Photo: PTI)
आरएसएस में कौन-कौन शामिल हो सकता है (Photo: PTI)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि संघ किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है. संघ केवल नीतियों का समर्थन करता है, ना कि पार्टियों का. उन्होंने कहा कि संघ की सोच समावेशी है और यही हमारी कार्यशैली है.

मोहन भागवत ने आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघ की शाखा में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी. लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि कौन क्या है? हम सब भारत मां के पुत्र हैं. 

यह पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति है? इस पर मोहन भागवत ने कहा कि संघ में जाति, धर्म या पंथ के आधार पर कोई रोक नहीं है. संघ में किसी ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं है, किसी अन्य जाति को भी अलग से मान्यता नहीं है. कोई मुसलमान अनुमति के आधार पर नहीं है, ना ही कोई ईसाई संघ में अलग पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है. केवल हिंदू के रूप में लोग स्वीकार होते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मोहन भागवत ने कहा कि संघ को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं (Photo: PTI)
'हिंदू धर्म की तरह संघ भी बिना रजिस्ट्रेशन मान्य...', बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत 
Mohan Bhagwat
'क्या हमें ब्रिटिश सरकार से रजिस्टर कराना चाहिए था?', RSS के रजिस्ट्रेशन पर बोले मोहन भागवत 
RSS chief Mohan Bhagwat said in a program in Bengaluru that there is no non-Hindu in India, everyone is a descendant of the same ancestor
'सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, सनातन की प्रगति भारत की प्रगति', बेंगलुरु में बोले मोहन भागवत 
Society runs on sensitivity: Mohan Bhagwat
'समाज केवल कानून से नहीं, संवेदना...', बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत 
मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे थे मोहन भागवत
'संकटग्रस्त दुनिया समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही...', बोले मोहन भागवत 
Advertisement

भागवत ने कहा कि धार्मिक अलगाव से ऊपर उठकर एकीकृत हिंदू समाज के सदस्य के रूप में किसी भी धर्म के लोग आरएसएस में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मजहबों के अनुयायियों का स्वागत है, बशर्तें कि वे भारत माता के बेटों के रूप में शामिल हों. 

मोहन भागवत ने कहा कि अलग–अलग संप्रदायों के लोग मुसलमान, ईसाई  या कोई भी संप्रदाय हो, संघ में आ सकते हैं लेकिन अपनी धार्मिक अलग पहचान बाहर ही छोड़कर आएं. संघ अपनी दैनिक शाखाओं में आने वाले किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति नहीं पूछता. मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं. लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते और न ही पूछते हैं कि वे कौन हैं. हम सब भारत माता के पुत्र हैं. संघ इसी तरह काम करता है.

उन्होंने यह टिप्पणी आरएसएस के ही एक कार्यक्रम के दौरान की. इस दौरान उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन स्टेटस, राजनीतिक झुकाव और अन्य धर्मों के साथ संबंधों पर भी किए गए सवालों के जवाब दिए.

कांग्रेस नेताओं की ओर से उठे उन सवालों पर जिनमें आरएसएस के रजिस्ट्रेशन स्टेटस  और फंडिंग के स्रोतों पर शंका जताई गई थी. इस पर भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास जाकर पंजीकरण करवाते? उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पंजीकरण अनिवार्य नहीं था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement