i10 से नहीं मरा तो स्कॉर्पियो से रौंदा! दिल्ली में एक्सीडेंट नहीं, 'प्लान्ड मर्डर'... 5 गिरफ्तार

दिल्ली के रोहिणी जिले में एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें आरोपियों ने कथित तौर पर सड़क हादसे का रूप देकर हत्या की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, दीपक नाम के युवक को मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई. इसके बाद आरोपियों ने दोबारा योजना बनाई और दूसरी कोशिश में स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी. रोहिणी जिला पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या की इस साजिश के पीछे दीपक से पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले भी दीपक को सड़क हादसे के जरिए मारने की कोशिश की थी.

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पुलिस के मुताबिक, 16 जुलाई 2026 को कंझावला थाना इलाके में सड़क किनारे एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई. इसके बाद कंझावला थाने में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई. मौके पर हालात और मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को मामला सामान्य सड़क हादसा नहीं लगा. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की. मृतक की स्कूटी भी मौके से करीब 100 मीटर दूर बरामद हुई.

जांच के दौरान पुलिस को दीपक से जुड़े एक पुराने सड़क हादसे की जानकारी मिली. पुलिस को पता चला कि 2 जुलाई को भी दीपक सड़क हादसे का शिकार हुआ था. पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई को दीपक स्कूटी से प्रेम प्याऊ रोड, माजरा डाबास के पास से जा रहा था. इसी दौरान एक सफेद हुंडई i10 कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी थी. उस घटना में भी FIR दर्ज की गई थी. जांच में पुलिस को पता चला कि 2 जुलाई को सफेद हुंडई i10 सागर उर्फ काला चला रहा था. पुलिस ने संदेह के आधार पर सागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

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दिल्ली में फिल्मी अंदाज में हत्या का खुलासा

पूछताछ में सागर ने पुलिस को बताया कि उसने कथित तौर पर दीपक को मारने के इरादे से जानबूझकर उसकी स्कूटी को टक्कर मारी थी. इसके बाद पुलिस ने सागर से आगे पूछताछ की तो हत्या की कथित साजिश की कड़ियां सामने आने लगीं. पुलिस के मुताबिक, सागर से पूछताछ के बाद 16 जुलाई की घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो तक पुलिस पहुंची. जांच में सामने आया कि इसी स्कॉर्पियो से दीपक को टक्कर मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

पुलिस का कहना है कि पहली कोशिश में दीपक बच गया था. इसके बाद आरोपियों ने दोबारा उसे निशाना बनाया. दूसरी कोशिश में स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली गई. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को इस कथित साजिश के मुख्य आरोपी के तौर पर पवन उर्फ जगपाल डाबास के बारे में जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक, पवन उर्फ जगपाल डाबास की दीपक से पुरानी दुश्मनी थी. इसी दुश्मनी के चलते उसने दीपक की हत्या की कथित साजिश रची.

पुलिस का कहना है कि पवन ने दीपक के भाई के घर के बाहर फायरिंग भी कराई थी. इसके बाद दीपक को सड़क हादसे के जरिए मारने की कोशिश की गई. पहले i10 कार से टक्कर मारी गई और जब यह कोशिश सफल नहीं हुई तो दूसरी बार स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया. रोहिणी जिला पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पवन उर्फ जगपाल डाबास, जिसकी उम्र 45 साल है, सागर उर्फ काला, जिसकी उम्र 30 साल है, अतुल 30 साल, साहिल 23 साल और प्रिंस उर्फ टिल्लू 24 साल शामिल हैं.

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पुलिस के मुताबिक, पवन उर्फ जगपाल डाबास को 12 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि पवन की गिरफ्तारी के बाद हत्या की कथित साजिश की पूरी कड़ी सामने आई. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सागर पहले से दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. पवन के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि प्रिंस उर्फ टिल्लू के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं.

जांच के दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़ी दो गाड़ियां बरामद की हैं. इनमें 16 जुलाई की घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और 2 जुलाई की घटना में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i10 शामिल है. इसके अलावा पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस इन बरामद सामान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस हत्या की कथित साजिश से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, कंझावला थाना पुलिस और रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने लगातार जांच, पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए इस मामले का खुलासा किया. शुरुआत में मामला सड़क हादसा नजर आ रहा था, लेकिन घटनास्थल की स्थिति और मृतक के चोट के निशानों से पुलिस को शक हुआ. इसके बाद 2 जुलाई की पुरानी घटना की कड़ी सामने आई. सागर से पूछताछ के बाद पुलिस को कथित साजिश की जानकारी मिली और फिर स्कॉर्पियो तक पहुंच बनाई गई.

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पुलिस ने हत्या के पांच आरोपियों को अरेस्ट किया

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि दीपक को पहले i10 से टक्कर मारकर मारने की कोशिश की गई थी. पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद दूसरी बार स्कॉर्पियो से टक्कर मारी गई, जिसमें दीपक की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच जारी है.

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