scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब शादी की मेहंदी डिजाइन में भी AI की एंट्री! दुल्हन की पोस्ट वायरल

AI अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी के खास पलों का भी हिस्सा बन रहा है. मुंबई की एक दुल्हन ने चैटजीपीटी से अपनी मेहंदी डिजाइन कराकर इसकी मिसाल पेश की है.

Advertisement
X
अनुषा ने चैटजीपीटी को अपने रिश्ते से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात बताई (Photo:Insta/@chatgptindia')
अनुषा ने चैटजीपीटी को अपने रिश्ते से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात बताई (Photo:Insta/@chatgptindia')

AI हमारी जिंदगी में किस कदर समा गया है, यह एक घटना से समझा जा सकता है. मुंबई की रहने वाली अनुषा जैन ने अपनी ब्राइडल मेहंदी को अलग अंदाज देने के लिए जिस चीज का सहारा लिया, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. उन्होंने अपनी मेहंदी का डिजाइन चैटजीपीटी से तैयार कराया.

अनुषा की अनोखी मेहंदी की कहानी इतनी पसंद की गई कि इसे चैटजीपीटी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया. अब लोग उन्हें मजाक-मजाक में 'चैटजीपीटी ब्राइड' कह रहे हैं.

भाई की सलाह से आया आइडिया

सम्बंधित ख़बरें

India mountains, Indian Himalayas, Himalayas in India
ये स्विट्जरलैंड नहीं, इंडिया है... भारत का ये नज़ारा हो रहा वायरल
sweden-living-cost-indian-woman-shares-monthly
दुनिया की 'जन्नत' कहे जाने वाले इस देश में रहना कितना महंगा?
नेपाल के कुछ हिस्सों में सियार के मांस से चावल की शराब बनाने की परंपरा आज भी मौजूद है. (Photo: ITG)
सियार के मीट की शराब... बनाने का है अजीब तरीका! जिसे लोग बड़े चाव से पी रहे
यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि फिलहाल AI इंसानों की पूरी जगह लेने के लिए तैयार नहीं है. ( Photo: ITG)
इंसानों को दी छुट्टी, AI को बनाया मैनेजर... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया
Spider-Man Brand New Day, Spider-Man movie
स्पाइडर-मैन के शो में ऐसा कांड, बीच में खाली कराना पड़ा थिएटर!

अनुषा ने बताया कि जनवरी 2026 में शादी से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह पारंपरिक मेहंदी डिजाइन नहीं बनवाएंगी. वह चाहती थीं कि उनकी मेहंदी उनकी और उनके होने वाले पति की पूरी कहानी बयां करे.लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि सालों की यादों, परिवार, अलग-अलग शहरों और निजी किस्सों को एक ही डिजाइन में कैसे समेटा जाए.
तभी उनके भाई ने मजाक में कहा, चैटजीपीटी से पूछकर देखो.पहले तो उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन बाद में उन्होंने सच में चैटजीपीटी से अपनी पूरी कहानी साझा करनी शुरू कर दी.

Advertisement

यादों को AI ने डिजाइन में बदल दिया

अनुषा ने चैटजीपीटी को अपने रिश्ते से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात बताई. उन्होंने अपने परिवार, मुंबई और जयपुर से जुड़ी यादें, शादी की लोकेशन, इनसाइड जोक्स और कई खास पलों का जिक्र किया.AI ने इन सभी बातों को जोड़कर एक ऐसा मेहंदी कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें उनकी पूरी लव स्टोरी नजर आने लगी.

मेहंदी में दिखे मुंबई, जयपुर और परिवार

फाइनल डिजाइन में मुंबई और जयपुर से जुड़े प्रतीक, परिवार पर आधारित क्रॉसवर्ड, शादी की वेन्यू का नक्शा, दिल्ली का ऑटो, जयपुर का हाथी और कई ऐसे छोटे-छोटे डिजाइन शामिल थे, जिनका मतलब सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही जानते थे.मेहंदी वाले दिन अनुषा ने सिर्फ डिजाइन अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को दिया और कहा,'दीदी, बस यही बनाते जाइए.' इसके बाद आर्टिस्ट ने उसी डिजाइन को बेहद खूबसूरती से उनके हाथों पर उकेर दिया.

'मैं चैटजीपीटी दूल्हन हूं'

अनुषा ने बताया कि शादी में हर कोई उनसे पूछ रहा था कि इतनी अलग मेहंदी किसने डिजाइन की. उनका जवाब हर बार एक ही था, मैं चैटजीपीटी दूल्हन हूं.सोशल मीडिया पर इस कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया. कई यूजर्स ने कहा कि एआई ने कलाकार की जगह नहीं ली, बल्कि यादों को खूबसूरती से व्यवस्थित करने में मदद की. वहीं असली कला मेहंदी आर्टिस्ट ने अपने हाथों से दिखाई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मंच पर दो बार आंसू, फिर साथ बैठकर मुस्कुराते हुए तस्वीर, क्या दतिया का गम भूल पाएंगे नरोत्तम और आशुतोष |
    पंजाब पेपर लीक पर कांग्रेस-ABVP का डबल अटैक, विधानसभा घेराव करने पहुंचे, पुलिस ने की पानी की बौछार |
    Jantar Mantar प्रदर्शन के बाद Abhijeet Dipke का ऐलान, CJP नहीं बनाएगी राजनीतिक पार्टी! |
    दिल्ली-मेरठ के बाद 3 नए नमो भारत कॉरिडोर की तैयारी! वेस्ट UP के इन शहरों तक पहुंच सकती है रैपिड रेल |
    प्रयागराज में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम 8 अगस्त को, 1.5 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण का दावा |
    UAE से भारत लाई गई रेड कॉर्नर नोटिस की आरोपी विशाखा राठौड़, करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार |
    सीजफायर मांग रहा था पाकिस्तान, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा |
    'सर... हमें छोड़कर मत जाइए'! ट्रांसफर की खबर सुनते ही फूट-फूटकर रो पड़े बच्चे, शिक्षक की विदाई का वीडियो वायरल |
    Mumbai Indians को मिला मेगा ऑफर, पीली जर्सी में दिखेंगे Hardik Pandya? |
    10 मिनट तक पुलिस को रोका...उदयनिधि स्टालिन की पत्नी हैं धाकड़ लेडी
    Advertisement