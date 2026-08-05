अब शादी की मेहंदी डिजाइन में भी AI की एंट्री! दुल्हन की पोस्ट वायरल

AI हमारी जिंदगी में किस कदर समा गया है, यह एक घटना से समझा जा सकता है. मुंबई की रहने वाली अनुषा जैन ने अपनी ब्राइडल मेहंदी को अलग अंदाज देने के लिए जिस चीज का सहारा लिया, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया. उन्होंने अपनी मेहंदी का डिजाइन चैटजीपीटी से तैयार कराया.

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अनुषा की अनोखी मेहंदी की कहानी इतनी पसंद की गई कि इसे चैटजीपीटी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया. अब लोग उन्हें मजाक-मजाक में 'चैटजीपीटी ब्राइड' कह रहे हैं.

भाई की सलाह से आया आइडिया

अनुषा ने बताया कि जनवरी 2026 में शादी से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह पारंपरिक मेहंदी डिजाइन नहीं बनवाएंगी. वह चाहती थीं कि उनकी मेहंदी उनकी और उनके होने वाले पति की पूरी कहानी बयां करे.लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि सालों की यादों, परिवार, अलग-अलग शहरों और निजी किस्सों को एक ही डिजाइन में कैसे समेटा जाए.

तभी उनके भाई ने मजाक में कहा, चैटजीपीटी से पूछकर देखो.पहले तो उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन बाद में उन्होंने सच में चैटजीपीटी से अपनी पूरी कहानी साझा करनी शुरू कर दी.

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यादों को AI ने डिजाइन में बदल दिया

अनुषा ने चैटजीपीटी को अपने रिश्ते से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात बताई. उन्होंने अपने परिवार, मुंबई और जयपुर से जुड़ी यादें, शादी की लोकेशन, इनसाइड जोक्स और कई खास पलों का जिक्र किया.AI ने इन सभी बातों को जोड़कर एक ऐसा मेहंदी कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें उनकी पूरी लव स्टोरी नजर आने लगी.

मेहंदी में दिखे मुंबई, जयपुर और परिवार

फाइनल डिजाइन में मुंबई और जयपुर से जुड़े प्रतीक, परिवार पर आधारित क्रॉसवर्ड, शादी की वेन्यू का नक्शा, दिल्ली का ऑटो, जयपुर का हाथी और कई ऐसे छोटे-छोटे डिजाइन शामिल थे, जिनका मतलब सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही जानते थे.मेहंदी वाले दिन अनुषा ने सिर्फ डिजाइन अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को दिया और कहा,'दीदी, बस यही बनाते जाइए.' इसके बाद आर्टिस्ट ने उसी डिजाइन को बेहद खूबसूरती से उनके हाथों पर उकेर दिया.

'मैं चैटजीपीटी दूल्हन हूं'

अनुषा ने बताया कि शादी में हर कोई उनसे पूछ रहा था कि इतनी अलग मेहंदी किसने डिजाइन की. उनका जवाब हर बार एक ही था, मैं चैटजीपीटी दूल्हन हूं.सोशल मीडिया पर इस कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया. कई यूजर्स ने कहा कि एआई ने कलाकार की जगह नहीं ली, बल्कि यादों को खूबसूरती से व्यवस्थित करने में मदद की. वहीं असली कला मेहंदी आर्टिस्ट ने अपने हाथों से दिखाई.

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