राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीकानेर जिला परिषद में पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है. बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. बीजेपी यहां कांग्रेस की बागी निर्दलीय उम्मीदवार सरिता मेघवाल का समर्थन कर सकती है.

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दरअसल, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बंपर जीत मिली थी. लेकिन इस जीत के बाद पार्टी में थोड़ी खींचतान दिख रही है. बीकानेर जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने बीकानेर से डोटासरा गुट के निकिता डूडी को उम्मीदवार बना दिया. जिसके बाद पार्टी फूट पड़ती दिख रही है. डोटासरा गुट से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहोलत के करीबी और राजस्थान के पू्र्व मंत्री रहे गोविंद मेघवाल की बेटी सरिता मेघवाल ने बगावत कर दी है.

डीग में भी फूट?

वहीं, डीग जिले में कांग्रेस के सात विजयी प्रत्याशियों के बीजेपी की ओर जाने की संभावना है. ऐसे में, डीग में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत होने के बावजूद बीजेपी के बोर्ड बनने के आसार दिख रहे हैं. वहीं, सीकर जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है. सीकर की नई जिला प्रमुख सुनीता गठाला होंगी.

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सीकर में होगा कांग्रेस का जिला प्रमुख

सीकर में कांग्रेस ने वर्तमान जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला के नामपर मुहर लगाई है. कांग्रेस की ओर से सुनीता गठाला ने जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन भरा है. वहीं, बीजेपी की ओर से सुनीता रणवा ने नामांकन दाखिल किया है.

सीकर जिला प्रमुख के पद के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होना है. जिला प्रमुख पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है. जिला परिषद के कुल 49 वॉर्डों ने 36 जीतकर कांग्रेस अपना बहुमत स्पष्ट कर चुकी है. वहीं, बीजेपी को 11, माकपा को 1 और निर्दलीय को एक सीट मिली. कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत होने से सुनीता गठाला का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है.

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