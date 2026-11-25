राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों से प्रदेश की राजनीति में नए संकेत मिले हैं. बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों चुनावों में पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है. हालांकि, बीजेपी की इस कमजोरी का कांग्रेस को अपेक्षित फायदा नहीं मिल पाया. इसके बावजूद 2028 के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है.

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पंचायत चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि गांवों में बीजेपी का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी नाराज मतदाताओं की पहली पसंद नहीं बन सकी. ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी से नाराज वोटर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए?

वोट शेयर में किसे फायदा और किसे नुकसान

जिला परिषद चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी का वोट शेयर 2020-21 में 42.42 फीसदी था, जो 2026 में घटकर 37.77 फीसदी रह गया. ऐसे में बीजेपी को करीब 4.65 फीसदी वोटों का नुकसान हुआ. दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 42.59 फीसदी से बढ़कर 43.40 फीसदी जरूर हुआ, लेकिन यह बढ़त बीजेपी के नुकसान के अनुपात में नहीं है.

पंचायत समिति चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. यहां पार्टी का वोट शेयर 2020-21 के 38.06 फीसदी से गिरकर 2026 में 33.78 फीसदी पर पहुंच गया. इस तरह करीब 4.28 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. दिलचस्प बात यह है कि पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ने के बजाय 39.54 फीसदी से घटकर 39.15 फीसदी रह गया.

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25 साल में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन

पंचायत समिति चुनाव के पिछले 25 साल के आंकड़े देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर लगातार 40 फीसदी के आसपास बना रहा है. साल 2000 में कांग्रेस को 41.78 फीसदी, 2005 में 40.60 फीसदी, 2010 में 40.70 फीसदी और 2015 में 41.71 फीसदी वोट मिले थे. लेकिन 2026 पंचायत चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 39.15 फीसदी रह गया.

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का वोट शेयर भी लंबे समय के मुकाबले कमजोर हुआ है. वहीं, बीजेपी के लिए मौजूदा पंचायत चुनाव ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं. पार्टी का वोट शेयर 33.78 फीसदी पर पहुंच गया है, जो पिछले 25 साल के पंचायत समिति चुनावों में उसका सबसे कमजोर प्रदर्शन बताया जा रहा है.

राजपूत, देवासी, आदिवासी और जाट वोट बैंक में सेंध

बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे उसके परंपरागत वोट बैंक में नाराजगी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है. राजपूत, देवासी और आदिवासी समुदायों के बीच नाराजगी का असर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और जालोर जैसे इलाकों में देखने को मिला. वहीं, बाड़मेर, नागौर और चूरू जैसे क्षेत्रों में पार्टी को जाट वोट बैंक के स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ा.

हालांकि, बीजेपी से नाराज इन मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का रुख नहीं किया. नाराज वोटरों का एक हिस्सा मतदान से दूर रहा, जबकि कुछ मतदाताओं ने छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया. यही वजह रही कि बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट के बावजूद कांग्रेस को वैसा सियासी फायदा नहीं मिल पाया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

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बीजेपी से नाराजगी, कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं?

पंचायत चुनाव नतीजों का सबसे अहम राजनीतिक संदेश यही है कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल के तौर पर नहीं देखा जा सकता है. ग्रामीण मतदाताओं के बीच दोनों प्रमुख पार्टियों को लेकर असंतोष के संकेत मिले हैं. बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक खिसका है, लेकिन कांग्रेस भी उस खाली जगह को पूरी तरह भरने में नाकाम रही है.

कांग्रेस के लिए यह इसलिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण राजनीति का अहम पैमाना माने जाते हैं. पार्टी को यह समझना होगा कि बीजेपी से नाराज मतदाता उसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका अपना वोट शेयर क्यों कमजोर हो रहा है.

2028 से पहले दोनों पार्टियों के लिए बड़ा संदेश

राजस्थान के पंचायत चुनावों के नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के लिए अहम संकेत लेकर आए हैं. बीजेपी के सामने अपने खिसकते जनाधार और नाराज परंपरागत वोट बैंक को वापस जोड़ने की चुनौती है. वहीं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी विरोधी माहौल को अपने पक्ष में वोट में कैसे बदला जाए.

पंचायत चुनाव के आंकड़े एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। बीजेपी कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में सफल नहीं हो पाई. यानी राजस्थान के गांवों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन उस नाराजगी का सियासी फायदा किसे मिलेगा, यह अभी तय नहीं है.

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