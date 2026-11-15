500 संतानों का पिता, दूध जैसा रंग... 100 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मेले में एंट्री, मारवाड़ी घोड़े विश्वास की कहानी

किसी घोड़े को देखने के लिए पशु मेले में भीड़ जुटे, यह कोई नई बात नहीं. लेकिन किसी घोड़े की एंट्री के लिए 100 सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम किया जाए, तो उत्सुकता बढ़ना लाजिमी है. राजस्थान के पुष्कर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय पशु मेले में इस बार एक ऐसा ही घोड़ा चर्चा में है. नाम है विश्वास.

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दूध जैसा सफेद रंग, शानदार कद-काठी और शाही अंदाज. विश्वास को देखने के लिए लोग दूर-दूर से पुष्कर पहुंच रहे हैं. लेकिन इस घोड़े की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती तक नहीं है. इसके बारे में एक और दावा किया जा रहा है, जो इसे बाकी घोड़ों से अलग बनाता है. कहा जा रहा है कि विश्वास अब तक 500 संतानों का पिता बन चुका है. पशुपालकों और घोड़ों के शौकीनों के बीच इसकी चर्चा है. मेले में विश्वास की एंट्री 100 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में कराए जाने की तैयारी है.

विश्वास के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उसकी 500 संतानों को लेकर हो रही है. किसी घोड़े की पहचान उसकी नस्ल, कद-काठी और चाल से बनती है, लेकिन विश्वास के मामले में उसकी संतानों की संख्या भी उसकी खास पहचान के तौर पर सामने आ रही है.

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घोड़ों की दुनिया में अच्छे नस्ल के घोड़ों की प्रजनन क्षमता और उनकी वंशावली अहम होती है. किसी घोड़े की संतानों में उसके गुण कितने आते हैं, उसकी नस्ल कैसी है और उसकी संतानों की मांग कितनी है, इन बातों पर भी पशुपालकों की नजर रहती है. विश्वास के बारे में 500 संतानों का दावा इसी वजह से लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है. फिलहाल मेले में उसकी चर्चा इसी खासियत के चलते हो रही है.

दूध जैसा सफेद रंग और शाही कद-काठी

विश्वास की दूसरी बड़ी पहचान उसका सफेद रंग है. उसका रंग इतना चमकदार है कि दूर से ही वह लोगों का ध्यान खींच लेता है. मेले में मौजूद लोग उसे करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं. घोड़े की खूबसूरती में सिर्फ उसका रंग ही नहीं, बल्कि उसकी बनावट और ऊंचाई भी शामिल है. उसकी शाही कद-काठी दूसरे पशुओं से अलग है.

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पुष्कर मेले में अलग-अलग राज्यों से पशुपालक अपने खास पशुओं को लेकर आते हैं. यहां किसी पशु की नस्ल चर्चा में रहती है, तो किसी की ऊंचाई, रंग या दूसरी खासियत. विश्वास इन सभी वजहों से लोगों की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है. विश्वास की लोकप्रियता का अंदाजा उसकी एंट्री की तैयारी से भी लगाया जा सकता है. करीब 100 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में उसकी एंट्री मेले में होनी है. उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पुष्कर पहुंच रहे हैं.

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इस बात ने घोड़े को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. मेले में आने वाले लोगों के लिए विश्वास को करीब से देखना अपने आप में आकर्षण बन गया है. उसके सफेद रंग और शाही अंदाज के चलते लोग उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसी के साथ सेल्फी के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं.

पुष्कर मेले में मारवाड़ी घोड़ों की धूम

पुष्कर का पशु मेला हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालकों को अट्रैक्ट करता है. राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से भी लोग अपने पशुओं के साथ यहां पहुंचते हैं. मेले में पशुओं की खरीद-फरोख्त के साथ उनकी नस्ल और खासियत भी चर्चा का विषय रहती है. इनमें मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को देखने के लिए लोगों में उत्साह रहता है. विश्वास की कहानी भी इसी मेले की रौनक का हिस्सा है.

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