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स्कूल ठीक करो कैंपेन में चलीं लाठियां... CJP और गांव वालों ने एक-दूसरे पर क्या आरोप लगाए

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा में एक सरकारी स्कूल का दौरा करने गई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. सीजेपी का आरोप है कि मौके पर मौजूद BJP के लोगों ने उन पर हमला किया.

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ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सीजेपी के लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की की. (Photo: ITG)
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सीजेपी के लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की की. (Photo: ITG)

राजस्थान के जयपुर में रामपुरा-कंवरपुरा गांव में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अपने 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी. इसी दौरान ग्रामीणों ने पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए उन्हें मौके से खदेड़ दिया.

मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी टीम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए.

वहीं, इस मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सीजेपी के लोग स्कूल सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे. ग्रामीणों ने सीजेपी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे ऐसी पार्टी को गांव में नहीं आने देंगे.

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कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सीजेपी के लोगों ने उनके साथ धक्कामुक्की की. गांव वालों ने यह भी कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना ही सीजेपी का मुद्दा था, तो वे झारखंड क्यों नहीं गए.

यह भी पढ़ें: आशुतोष रांका से धक्का-मुक्की, CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने पटककर पीटा... जयपुर में स्कूल के बाहर जमकर बवाल

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गांव वालो का कहना है कि जब सारी लड़ाई लड़कर हमने इस स्कूल के लिए पैसे अप्रूव्ड करा लिए तब छपने के लिए आ रहे है. स्कूल जर्जर होने के बाद इसे पास के गांव में मर्ज़ कर दिया था मगर गांव वालो ने विरोध किया और खुद हीं जगह दी. जिसमें एक कमरे में जिनकी जमीन है वो चारा रखते है.

गांव वालों का डर है कि तबेले में स्कूल चलने की खबर के बाद फिर से सरकार इसे बिल्डिंग बनने तक दूसरे स्कूल में मर्ज न कर दे. गांव वालें एक जूट होकर बयान देने लगे हैं कि गांव के किसी व्यक्ति ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मारा है.

इस बीच, सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, 'आज पूरे देश ने BJP की गुंडागर्दी लाइव देखी. पुलिस को पता था. वहां पहले से ही पत्थरबाजी हो रही थी लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए. पुलिस ने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे. यह सब मदन दिलावर के कहने पर किया गया है. हमारे वालंटियर्स के हाथ तोड़ दिए गए. हमारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई. यहां पत्थरबाजी हुई. बुजुर्गों ने हमारी टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए. यह सब पहले से तय था.'

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रांका ने कहा,  'इन सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और आदेश वापस लिया जाए वरना यह विरोध अब शिक्षा से आगे बढ़कर मदन दिलावर तक फैल जाएगा. आपको शर्म आनी चाहिए. स्कूल एक साल से भैंसों के बाड़े में चल रहा है. हम उसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं. वहां BJP के गुंडे मौजूद थे.'

'हमें डंडों से मारा', सीजेपी कार्यकर्ता का आरोप

सीजेपी टीम के सदस्य संजू ने कहा, 'आज हम रामपुरा में स्कूल देखने आए थे. हमारे साथी एक साल पहले भी यहां आए थे और तब स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था. हम उसको ठीक करवाने के लिए और उसे देखने के लिए आए थे. यहां पहले से ही BJP-RSS के गुंडे मौजूद थे. उन्होंने हमें डंडों से मारा, धक्का देकर मारा है और पत्थरों से मारा है. उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया. मुझे बहुत दर्द हो रहा है. पता नहीं उन्हें स्कूल ठीक होने से क्या दिक्कत है.'

इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि 'सीजेपी क्या है, घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं होता है. घर में तो बच्चे और युवाओं का महत्व होता है.'

वहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, 'यह पार्टी (कॉकरोच जनता पार्टी) अराजक तत्वों की पार्टी बन गई है. वे स्कूल की मरम्मत नहीं कर रहे हैं बल्कि अराजकता फैला रहे हैं. भाजपा-विरोधी तत्व यह सब कर रहे हैं. उन्हें बस भाजपा और सिस्टम का विरोध करना है. राजस्थान की जनता जागरूक है. उन्होंने सीजेपी को खदेड़ दिया है, इसलिए उन्हें अब सबक सीखना चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए.'

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