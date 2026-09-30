फिल्मों से सीखा मर्डर का तरीका... प्रेग्नेंट लिव-इन पार्टनर की हत्या कर लॉन में दफनाया... 4 दिन बाद खुला राज

राजस्थान के जयपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई. आरोपी उसका लिव-इन पार्टनर निकला. उसने हत्या के बाद शव को घर के लॉन में दफना दिया. इसके बाद मंदिर पहुंच गया. वह कुछ दिन तक सामान्य तरीके से घूमता रहा. फिर जयपुर से फरार हो गया. पुलिस ने उसे यूपी बॉर्डर के पास पकड़ लिया.

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मामला जयपुर के बिंदायका इलाके की प्रेस्टीज कॉलोनी का है. यहां एक मकान के लॉन में महिला का शव दफन मिला. मृतका की पहचान किरण (32) के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके लिव-इन पार्टनर प्रवेश रावत (22) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि प्रवेश और किरण रिश्ते में भतीजा-चाची लगते थे. बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया. जनवरी में प्रवेश किरण को उसके घर से लेकर चला गया. इसके बाद दोनों लिव-इन में रहने लगे.

कुछ महीने पहले दोनों जयपुर पहुंचे थे. यहां प्रेस्टीज कॉलोनी में किराए का मकान लिया. इसी दौरान किरण गर्भवती हो गई. वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी. दोनों के पास एक ही मोबाइल था. वह मोबाइल प्रवेश का था. प्रवेश काम पर जाने से पहले फोन किरण को दे जाता था. इसी मोबाइल को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ.

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मोबाइल से बढ़ा शक, फिर कर दी हत्या

पुलिस का कहना है कि प्रवेश को किरण पर शक होने लगा. उसे लगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा. 23 सितंबर की सुबह विवाद बढ़ गया. प्रवेश ने किरण का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. उसने फिल्मों में देखे क्राइम सीन से तरीका लिया. घर के लॉन में गड्ढा खोदा. शव उसमें दफना दिया. इसके ऊपर करीब 2 किलो नमक डाला.

मर्डर के अगले दिन प्रवेश ने मकान पर ताला लगाया. इसके बाद वह सामोद हनुमान मंदिर पहुंचा. वहां दर्शन किए. फिर वापस जयपुर लौट आया. इसके बाद 25 और 26 सितंबर को वह फैक्ट्री में काम करता रहा. वह सामान्य तरीके से काम करता रहा. ताकि किसी को उस पर शक न हो.

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26 सितंबर की रात उसने परिवार को किरण की मौत की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली. जांच शुरू हुई तो लॉन में दफन शव बरामद किया गया. शव मिलने के बाद पुलिस ने प्रवेश की तलाश शुरू की. आरोपी ने मोबाइल बंद कर दिया था. इसके बाद वह जयपुर से बाहर भाग गया.

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ठेकेदार से 500 रुपए लेकर फरार हुआ आरोपी

27 सितंबर की सुबह वह फरार होने से पहले फैक्ट्री भी गया था. वहां उसने ठेकेदार से 500 रुपये उधार लिए. बाद में उसका मोबाइल दोबारा ऑन हुआ. लोकेशन यूपी बॉर्डर के पास मिली.

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गिरफ्तारी के बाद प्रवेश ने पुलिस को अलग कहानी बताई. उसने दावा किया कि किरण ने सुसाइड कर लिया था. डर के कारण उसने शव को दफनाया. हालांकि, पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है. आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस वारदात की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.



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