बगीचे में दिखा महिला का हाथ, मिट्टी खोदी तो निकली लाश... लिव-इन पार्टनर की तलाश जारी

राजस्थान के बिंदायका से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी और शव को किराए के घर के बगीचे में दफना दिया. इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक घर का मुआयना करने पहुंचा. घर पर ताला पाए जाने पर वह बगीचे की ओर गया, जहां उसे ताजी खादी गई मिट्टी से महिला का एक हाथ निकला हुआ दिखा.

और पढ़ें

यह घटना बिंदायका इलाके की प्रेस्टीज कॉलोनी की है. इस मामले में बिंदायका SHO ने बताया कि प्रवेश नामक व्यक्ति ने दो महीने पहले घर को किराए पर लिया था. उसकी उम्र 22 वर्ष है. उसने किरण नामक महिला को अपनी पत्नी बताया था. दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रवेश ने 2-3 दिन पहले ही महिला की हत्या कर दी थी. रात में बगीचे में गड्ढा खोदकर महिला के शव को दफना कर वह घर पर ताला लगाकर वहां से भाग गया था.

यह भी पढ़ें: तकिए से होना था काम तमाम, फिर चाकू से गोदकर किया मर्डर... दहला देगी विनीत मिनोचा हत्याकांड के आरोपी की करतूत

ऐसे हुआ खुलासा

रविवार सुबह अचानक मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना करने पहुंचा. घर पर ताला लगा देखकर उसने पड़ोसियों से प्रवेश के बारे में पूछताछ की. इसके बाद जब उसने घर की जांच की तो बगीचे में ताजी खोदी हुई मिट्टी नजर आई. शक होने पर जब उसने पास जाकर देखा तो उसे वहां महिला का एक हाथ दिखा. जिसके बाद उसने फौरन पुलिस को सूचना दी.

Advertisement

पुलिस ने FSL टीम की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस के मुताबिक, प्रवेश बिंदायका की एक फैक्ट्री में काम करता था. फिलहाल उसकी तलाश में टीमें बनाई गई हैं. पुलिस उत्तर प्रदेश में मृतक महिला के परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----