बॉलीवुड और टेलीविजन के जाने-माने अभिनेता दीपक काजिर केजरीवाल ने CINTAA के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाया है. एक्टर का कहना है कि कुछ CINTAA के दफ्तर में वहां के लोगों ने उन पर हमला किया. उन्होंने संगठन के दफ्तर के अंदर सदस्यों की सुरक्षाको लेकर भी चिंता जताई है. CINTAA की लाइफटाइम मेंबर डेजी क्लेमेंट्स ने घटना के बारे में बात की और बताया कि क्या हुआ था.

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दीपक काजिर पर हमला

डेजी ने बॉलीवुड क्रॉनिकल से बात करते हुए बताया कि ये घटना गुरुवार को हुई, जब दीपक CINTAA दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया. जब उन्होंने दीपक पराशर से पूछा कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, तो माहौल बिगड़ गया और यह मारपीट की घटना बन गई.

इस घटना को याद करते हुए डेजी ने कहा- यह गुरुवार (26 नवंबर) को हुआ. दीपक को अंदर जाने से रोका गया और उन्होंने पूछा कि क्यों. उन्होंने बस दीपक पराशर से कहा, ‘मुझे क्यों रोका? किस वजह से? मुझे जवाब चाहिए’ इसके बाद उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया. अरमान ताहिल, बृजेश, राम और सपन भट्टाचार्य ने उन्हें लातों और घूंसों से मारा, जिससे वो घायल हो गए.

कैंसर के मरीज हैं दीपक

डेजी ने वरिष्ठ अभिनेता की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए कहा- वो इस समय ठीक नहीं हैं. वो कैंसर के मरीज हैं. CINTAA के दफ्तर में ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सबके लिए डरावना है. अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी हो सकता है.

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फिलहाल, CINTAA ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. इन दावों की पुष्टि भी नहीं हुई है और इस बातचीत में नाम लिए गए सदस्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

दीपक काजिर की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वो कई टीवी शो और वेब सीरीज में दिख चुके हैं, जिनमें सहर होने को है, स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी, असुर, तेनाली रामा, बड़े अच्छे लगते हैं और कहानी घर घर की शामिल हैंय उन्होंने जाने भी दो यारो, रूप की रानी चोरों का राजा, परदेस और मेट्रो… इन दिनों जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

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