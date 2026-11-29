इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का तरीका जल्द बदलने वाला है. अभी तक यूजर्स मोबाइल पर ही Instagram Reels देखते थे, लेकिन अब इसका मजा टीवी की बड़ी स्क्रीन पर भी मिलने वाला है. Meta भारत में Instagram for TV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसके आने के बाद यूजर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर्स की रील्स सीधे स्मार्ट टीवी पर देख सकेंगे. खास बात यह है कि अब घर में दोस्तों और परिवार के साथ भी बड़ी स्क्रीन पर रील्स देखने का मजा मिलेगा.

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भारत में जल्द आएगा Instagram for TV

Meta ने 27 नवंबर को मुंबई में आयोजित अपने सालाना क्रिएटर इवेंट 'House of Instagram' में इंस्टाग्राम फॉर टीवी को भारत लाने का ऐलान किया है. कंपनी के मुताबिक, यह ऐप आने वाले कुछ दिनों में भारत में उपलब्ध होगा. अभी इसकी लॉन्चिंग की पक्की तारीख सामने नहीं आई है.

यह ऐप Apple TV, Amazon Fire TV और Google TV वाले सपोर्टेड डिवाइस पर काम करेगा. यानी अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने वाला Smart TV है, तो आप उस पर Instagram Reels देख सकेंगे.

Photo: Instagram

एक टीवी पर जोड़ सकेंगे 5 अकाउंट

इंस्टाग्राम फॉर टीवी को इस्तेमाल करना काफी आसान होगा. इसके लिए यूजर्स को अपने टीवी पर Instagram ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद अपने Instagram अकाउंट से लॉगिन करना होगा. कंपनी इसमें एक टीवी पर अधिकतम 5 अकाउंट जोड़ने की सुविधा देगी. ऐसे में घर के अलग-अलग सदस्य अपने अकाउंट से रील्स देख सकेंगे.

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Photo: Instagram

रिमोट से कंट्रोल होंगी Reels

टीवी पर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को बार-बार मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं होगी. वे टीवी के रिमोट से ही वीडियो कंट्रोल कर सकेंगे. इसमें यूजर्स की पसंद के हिसाब से रील्स दिखाई जाएंगी. साथ ही अलग-अलग चैनल भी मिलेंगे, जिनमें पॉपुलर वीडियो और पसंदीदा क्रिएटर्स का कंटेंट शामिल होगा.

खास बात यह है कि रील्स अपने आप प्ले होंगी. यानी एक वीडियो खत्म होने के बाद अगला वीडियो अपने आप चलने लगेगा. इसके अलावा यूजर्स अपने फोन से भी सीधे टीवी पर रील्स कास्ट कर सकेंगे. इसके लिए फोन और टीवी का एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी होगा.

(Photo: Instagram)

बच्चों की सुरक्षा का भी रखा गया ध्यान

Meta ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कुछ फीचर्स दिए हैं. इसमें रील्स के लिए 13+ कंटेंट रेटिंग होगी. साथ ही तीन एकाउंट्स के लिए मौजूद सेफ्टी फीचर्स भी काम करेंगे.

टीवी पर इंस्टाग्राम चलाने का समय भी टीन अकाउंट की डेली यूसेज लिमिट में जोड़ा जाएगा. इस तरह इंस्टाग्राम अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रहेगा. यूजर्स घर बैठे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर भी अपनी पसंदीदा रील्स देख सकेंगे.

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