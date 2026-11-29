सरकारी नौकरी की आस लगाए उम्मीदवारों के लिए कई मौके सामने आए हैं. इनमें से कई 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, तो इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी अवसर मौजूद हैं. ऐसे में इन सरकारी पदों के बारे में जिन्हें नहीं पता है या किसी भी वजह से उन्होंने अभी तर आवेदन नहीं किया है, तो एक बार योग्यता जान लीजिए और लास्ट डेट से पहले इन पदों पर आवेदन कर दें. कुछ पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है.

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती

पदों की संख्या- 365

पद का नाम- सिविज जज

आवेदन शुरू होने की तारीख- 20 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 21 दिसंबर, 2026

एज लिमिट- अधिकतम 35 साल

क्वालिफिकेशन- LLB की डिग्री

सिलेक्शन प्रोसेस- प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के साथ इंटरव्यू

सैलरी- जारी नहीं की गई है

ऑफिशियल वेबसाइट- uppsc. up.nic.in

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भर्ती

पदों की संख्या- 415

पद का नाम- इंजीनियर ट्रेनी समेत अन्य

आवेदन शुरू होने की तारीख- 25 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 28 दिसंबर, 2026

एज लिमिट- अधिकतम 29 साल

क्वालिफिकेशन- पद के मुताबिक, MBA, बीई, सीए या सीएमए की डिग्री

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT एग्जाम

सैलरी- जारी नहीं

ऑफिशियल वेबसाइट- careers.bhel.in

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

पदों की संख्या- 1909

पद का नाम- जूनियर इंजीनियर

आवेदन शुरू होने की तारीख- 18 नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 17 दिसंबर, 2026

एज लिमिट- अधिकतम 40 साल

क्वालिफिकेशन- संबंधिक इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT एग्जाम

सैलरी- 29, 100 रुपये से लेकर 1, 04,000 हर महीने

ऑफिशियल वेबसाइट- rssb. rajasthan. gov.in

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