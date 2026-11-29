नवंबर का आखिरी वीकेंड देश भर की सड़कों पर बेहद खौफनाक और दर्दनाक साबित हुआ. शनिवार और रविवार (28-29 नवंबर) को कहीं रफ्तार का कहर दिखा तो कहीं ओवरलोडिंग ने जिंदगियां छीन लीं.

और पढ़ें

झारखंड के रामगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक हुए अलग-अलग भीषण सड़क हादसों में 33 लोगों की जान चली गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

रविवार तड़के करीब 2 बजे झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे पर कुजू के पैंकी गांव के पास एक तेज रफ्तार SUV भारी वाहन से टकरा गई. इस हादसे में बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. सभी लोग रजरप्पा स्थित छिन्नमस्ता मंदिर जा रहे थे.

ICU में भर्ती एक शख्स



गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है. रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि SUV बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और भारी वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

Advertisement

पीएम मोदी ने रामगढ़ हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

रांची में भी दो की मौत

झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को सड़क हादसा हो गया. यहां बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, देवकमल अस्पताल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार अमन बरला और आशीष तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रांची के बनहौरा गांव के रहने वाले थे.

उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी ओवरलोड कार, 8 की मौत

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में शनिवार को ओवरलोडिंग ने आठ लोगों की जान ले ली. रिखणीखाल-सतपुली मोटर मार्ग पर कलवाड़ी बैंड के पास एक 7-सीटर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हैरानी की बात ये थी कि इस गाड़ी में चालक समेत 12 लोग अंदर बैठे थे और एक व्यक्ति छत पर भी सवार था.

सभी लोग सिद्धखाल से समूह योजना का आवेदन कर भगलवाण गांव लौट रहे थे. हादसे के वक्त छत पर बैठे व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई.

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, मिर्जापुर और अमेठी में 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में कुल छह लोगों की मौत हुई.

Advertisement

बलरामपुर: शनिवार सुबह कोतवाली देहात क्षेत्र के कल्ला भट्टा के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी. हादसे में बिहार के बेतिया निवासी अखिलेश कुमार अविनाशी (45) और उनकी पत्नी पूनम की मौके पर ही मौत हो गई. उनके 14 साल के बेटे दिव्यांश और सात साल की बेटी निष्ठा की हालत गंभीर है. घायल निष्ठा ने बताया कि वो 26 नवंबर को मौसी की शादी में शामिल होकर शनिवार सुबह करीब चार बजे घर लौट रहे थे.

मिर्जापुर: शनिवार को वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर सिकिया गांव के पास फ्लाई ऐश से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर यात्रियों से भरे ऑटो पर पलट गया. इस हादसे में मोहन राजभर (52), अंजना (35) और एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए.

अमेठी: शनिवार रात एक इंटरनेशनल स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रायबरेली के गरवी गांव निवासी चंद्रेश कुमार (19) की मौत हो गई.

आंध्र प्रदेश में वोट डालने जा रहे चार लोगों की मौत

दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में भी रविवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ. प्रकाशम जिले के टंगुटुरु टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कंटेनर लॉरी ने खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार लॉरी और एक बस के बीच बुरी तरह पिस गई. इस हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. सभी मृतक अड्डंकी मंडल के चेरुवुकोम्मुपालेम गांव के निवासी थे और ग्राम पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए बेंगलुरु से अपने पैतृक गांव जा रहे थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: झारखंड: रामगढ़ में रांची-पटना हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, 4 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत

हरियाणा में भी सड़क हादसा



हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के पास चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही एक निजी बस का टायर फट गया. बैलेंस बिगड़ने से बस दूसरी तरफ जाकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. तरावड़ी थाना प्रभारी जगदीश कुमार के मुताबिक, हादसे में 5 से 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए.

---- समाप्त ----