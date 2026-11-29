जन्मदिन पर आमतौर पर केक, मोमबत्ती और दोस्तों-परिवार के बीच सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में एक महिला ने अपना बर्थडे कुछ अलग अंदाज में मनाया. महिला ने जमीन से हजारों फीट ऊपर पैराग्लाइडिंग करते हुए हवा में ही केक काट दिया. इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं.

और पढ़ें

वीडियो में महिला एक इंस्ट्रक्टर के साथ टैंडम पैराग्लाइडिंग करती नजर आ रही है. उड़ान के दौरान इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि अब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है. वह कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, “देखिए मैडम जी, अब अपना केक काटने वाली है.” इसके बाद महिला हवा में ही केक पकड़ती है और उसे काटने लगती है.

महिला इस दौरान खुद के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाती हुई नजर आती है. वह पैराग्लाइडर में बैठी हुई केक संभालते हुए उसे काटती है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहा इंस्ट्रक्टर भी उसे केक नीचे न गिराने की हिदायत देता सुनाई देता है.

हवा में बर्थडे सेलिब्रेशन ने खड़े किए सवाल

वीडियो देखने में भले ही मजेदार और अलग नजर आता हो, लेकिन इसने पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. उड़ान के बीच केक पकड़ना और उसे काटने की कोशिश करना पैसेंजर का ध्यान भटका सकता है. साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि केक को टेक-ऑफ के दौरान कैसे ले जाया गया और क्या इस तरह के सेलिब्रेशन की ऑपरेटर से अनुमति ली गई थी.

Advertisement

Bir Billing #Himachal Paragliding or a flying birthday party? A tourist cutting cake mid-air with a box in hand raises serious safety questions. How was it carried during take-off? Adventure tourism is not a circus,sky is not a playground,Who is monitoring safety?@DcKangra https://t.co/AQj1AF4RzO — Rahul Mahajan (@rahulmahajanx) November 27, 2026

हालांकि, सिर्फ वीडियो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ या इस गतिविधि से वास्तव में कोई खतरा पैदा हुआ था. वीडियो में भी ऐसी किसी घटना के होने का कोई संकेत नहीं दिखता.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तानी कंटेंट क्यों देखना?' 'दर-ए-निजात' की स्क्रीनिंग कैंसिल, शो को लेकर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर हैरान नजर आए. कुछ लोगों को हवा में केक काटने का यह अंदाज मजेदार और अनोखा लगा, जबकि कई यूजर्स ने एडवेंचर स्पोर्ट के दौरान ऐसी गतिविधि करने पर सवाल उठाए.

दरअसल, पैराग्लाइडिंग में पैसेंजर और पायलट को उड़ान के दौरान अपनी पोजिशन और बैलेंस पर ध्यान देना होता है. ऐसे में केक काटने जैसी अतिरिक्त गतिविधि को लेकर सेफ्टी का सवाल उठना स्वाभाविक है. यही वजह है कि यह वीडियो अब सिर्फ एक अनयूजुअल बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान सेफ्टी को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----