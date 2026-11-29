दिसंबर 2026 का महीना ज्योतिषीय लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने कई बड़े ग्रहों की स्थिति और चाल में बदलाव देखने को मिलेगा. बुध के राशि परिवर्तन से लेकर राहु-केतु के गोचर और शनि के मार्गी होने तक, ग्रहों की ये हलचल सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित कर सकती है.

और पढ़ें

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर को करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों में आने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में दिसंबर का महीना कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है. आइए जानते हैं दिसंबर में कौन-कौन से ग्रह अपनी चाल बदलेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है.

दिसंबर 2026 में कब-कब बदलेंगे ग्रहों की चाल?

दिसंबर में ग्रहों की छह प्रमुख हलचल देखने को मिलेगी. इनमें दो बार बुध का राशि परिवर्तन, राहु-केतु का गोचर, शनि का मार्गी होना, गुरु का वक्री होना और सूर्य का राशि परिवर्तन शामिल है.

1. बुध का वृश्चिक राशि में गोचर (2 दिसंबर)

बुध ग्रह 2 दिसंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है. ऐसे में इस गोचर का असर बातचीत, निर्णय लेने की क्षमता और कारोबार से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है. इस दौरान लोगों की रुचि गहराई से चीजों को समझने और योजनाओं पर काम करने में बढ़ सकती है.

Advertisement

2. राहु-केतु का राशि परिवर्तन (5 दिसंबर)

दिसंबर का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव राहु-केतु का गोचर माना जा रहा है. 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे. इस बदलाव के साथ राहु-केतु की धुरी बदल जाएगी.

ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव, भ्रम और भौतिक इच्छाओं से जोड़ा जाता है. वहीं केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में इस गोचर का असर करियर, पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत फैसलों पर पड़ सकता है. यह स्थिति लगभग डेढ़ साल तक बनी रहेगी.

3. शनि होंगे मार्गी (11 दिसंबर)

शनि देव 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे. शनि इस समय वक्री अवस्था में हैं. ज्योतिष के अनुसार, शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और मेहनत का कारक माना जाता है. शनि के मार्गी होने से लंबे समय से अटके कामों में धीरे-धीरे गति आने की संभावना जताई जाती है.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों और कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है. कारोबार करने वालों को पुराने फैसलों की समीक्षा करने और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. हालांकि शनि का प्रभाव मेहनत और धैर्य से जुड़ा होता है, इसलिए जल्दबाजी से बचना जरूरी माना जाता है.

Advertisement

4. गुरु होंगे वक्री (13 दिसंबर)

देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे. गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है. गुरु की वक्री चाल के दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है.

इस दौरान शिक्षा, करियर, निवेश और पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर माना जाता है. जिन लोगों की कोई योजना लंबे समय से अधूरी है, उन्हें उस पर दोबारा काम करने का मौका मिल सकता है.

5. सूर्य का धनु राशि में प्रवेश (16 दिसंबर)

सूर्य देव 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, पद-प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है. सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ धनु संक्रांति होगी और खरमास की शुरुआत मानी जाएगी.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. हालांकि इस समय पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है. सूर्य का यह गोचर लोगों के आत्मविश्वास, कामकाज और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है.

6. बुध का धनु राशि में गोचर (22 दिसंबर)

बुध ग्रह दिसंबर में दूसरी बार राशि परिवर्तन करेंगे. 22 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान बातचीत, शिक्षा, लेखन, व्यापार और यात्रा से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Advertisement

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनु राशि में बुध का प्रवेश नई योजनाओं, ज्ञान और विचारों के विस्तार से जुड़ा माना जाता है. हालांकि किसी भी बड़े फैसले में तथ्यों की जांच करना और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना जरूरी होगा.

किन राशियों और क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

दिसंबर में ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है. मेष, सिंह और धनु राशि वालों के करियर में बदलाव के संकेत हैं. वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को धन और कारोबार में सावधानी रखनी होगी. मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए शिक्षा और नई योजनाएं अहम रहेंगी. वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को पारिवारिक रिश्तों और फैसलों पर ध्यान देना होगा.

- करियर: मेष, सिंह और मीन

- धन-कारोबार: वृषभ, कन्या और मकर

- रिश्ते-परिवार: कर्क, वृश्चिक और सिंह

- शिक्षा: मिथुन, धनु और कुंभ

- धार्मिक कार्य: धनु, मीन और कर्क

---- समाप्त ----