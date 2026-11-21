Pushkar famous food Spots: राजस्थान के पुष्कर में वार्षिक मेले की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है, जहां महंगे ऊंट और घोड़ों के साथ-साथ अलग-अलग तरह के खेल और मनोरंजन की चीजें भी हो रही हैं. यह मेला 17 नवंबर से 24 नवंबर तक चलने वाला है और इस मेले को देखने के लिए विदेश से भी लोग आए हैं, जो यहां पर राजस्थान की संस्कृति और खानपान का मजा लेते हैं.

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राजस्थान वैसे भी विदेशियों के बीच घूमने को लेकर काफी पॉपुलर है, यहां पर हर साल भारी संख्या में विदेशी लोग आते हैं. उदयपुर, जयपुर के बाद पुष्कर देखना लोगों पसंद आता है. राजस्थानी कल्चर के साथ यहां का खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है और अगर आप भी पुष्कर मेले घूमने जाने का सोच रहे हैं तो वहां की खाने की कुछ खास दुकानों पर जाना बिल्कुल मिस न करें. जहां पर आपको राजस्थानी खाने की एक से बढ़कर एक डिश मिलेगी.

उगमा जी कचौरी वाले

अगर आप पुष्कर जा रहे हैं और आपने उगमा जी कचौरी वाले पर जरूर जाए, यहां पर मूंग मोगर दाल की खस्ता कचौड़ी के ऊपर गाढ़ी कैरी इमली की चटनी डाली जाती है, जो इसका स्वाद को दोगुना कर देती है.

सोनू ब्रेकफास्ट कॉर्नर

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यह एक छोटा-सा स्टॉल है, लेकिन इसके पोहे और दाल पकवान के चर्चे दूर-दूर तक हैं. इस दुकान का पोहा और दाल के ऊपर मिलने वाला कुरकुरा पकवान आपको बहुत पसंद आएगा.

लाला जी पराठा

यहां के पटाखा पराठा लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, जो अपने बड़े साइज और भरपूर स्टफिंग के लिए जाना जाता है. पनीर, चीज और सब्जियों से भरा पराठा चटनियों के साथ खाने का अलग ही मजा होता है. इस पराठे को आप गरमा-गरम चाय के साथ भी नाश्ते में मजे से खा सकते हैं.

पंडित जी फ्रेश जूस

पुष्कर की करीबन 50 साल पुरानी इस दुकान पर आपको देसी तरीके से बनी रबड़ी, मालपुआ और कड़ाही का गाढ़ा दूध मिलता है. रबड़ी और मालपुए का कॉम्बिनेशन खाने को लोग दूर-दूर से आते हैं और इसके बिना तो पुष्कर की जर्नी को ही कुछ लोग अधूरा बताते हैं.

राधे जी रेस्टोरेंट

साल 1930 से लोगों को खाना खिला रहे राधे जी रेस्टोरेंट को भी आप जरूर एक्सप्लोर करें. अगर आप राजस्थानी खाने का स्वाद चखना चाहते हैं तो यह ठिकाना आपके के लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है. यहां पर आपको दाल-बाटी चूरमा से लेकर पापड़ की सब्जी तक सभी राजस्थानी डिशेज मिलेंगी.

अब पुष्कर जाए तो इन 5 खाने की दुकानों को बिल्कुल मिस न करें और इससे आपको अच्छे खाने के लिए गली-गली भटकना भी नहीं पड़ेगा.

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