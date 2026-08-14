scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

250 CCTV, 325 ठिकाने और 7 हजार KM पीछा... गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले तक कैसे पहुंची पुलिस?

राजस्थान के भिवाड़ी से हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. रामपुरा की पहाड़ियों में मिली सड़ी-गली अज्ञात युवती की लाश की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मो. सागर अली उर्फ शाहबाज खान को बिहार के सहरसा से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मुस्कान की हत्या की थी और शव जंगली जानवरों की मांद के सामने फेंका था.

Advertisement
X
मुस्कान की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत. (Photo: Screengrab)
मुस्कान की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के भिवाड़ी से हत्या की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसमें पुलिस को आरोपी तक पहुंचने के लिए करीब 7 हजार किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा. मामला ऐसा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 250 के करीब CCTV फुटेज खंगाले, अलग-अलग राज्यों में 325 ठिकानों पर नजर रखी और आरोपी के पीछे लगी रही. कहानी शुरू होती है एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से. लाश इतनी सड़ी-गली हालत में थी कि पहचान करना भी चुनौती थी. 

इसके बाद पुलिस ने शव की पहचान कर ली. नाम सामने आया- मुस्कान. और इसके बाद जो खुलासा हुआ, वो और भी चौंकाने वाला था. मामला खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान जनवरी 2026 से शाहबाज खान के संपर्क में थी और सांथलका की जग्गू कॉलोनी में रह रही थी. फिर 19 जून आया. उस दिन के बाद मुस्कान का फोन बंद हो गया.

परिवार ने उसे तलाशना शुरू किया. सांथलका जाकर जानकारी लेने की कोशिश की गई. लेकिन शाहबाज ने मुस्कान के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. कुछ समय बाद परिवार को फूलबाग थाना पुलिस से सूचना मिली कि एक अज्ञात युवती का शव मिला है. परिजन अस्पताल पहुंचे. और वहां पता चला कि लाश किसी और की नहीं, मुस्कान की थी.

सम्बंधित ख़बरें

girlfriend engagement ring, boyfriend viral story,
गर्लफ्रेंड की रिंग के लिए 8 महीने तक करता रहा डबल शिफ्ट
Both murder accused in the custody of Mau Police (Photo: ITG)
एक दोस्त की पत्नी पर नजर, दूसरे की गर्लफ्रेंड पर, फिर हुआ खूनी खेल
Jalaun news
जालौन में प्रेमिका के घर बक्से में छिपा मिला युवक
शादी के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना, प्रेमी जोड़ा वायरल
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा. (Photo: Screengrab)
प्रेमिका से 'हां' कहलवाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक
Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रेमिका से 'हां' कहलवाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, महाराष्ट्र के सांगली में 'शोले' जैसा ड्रामा

पुलिस ने जांच शुरू की. शक की सुई शाहबाज की तरफ घूमी. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में शाहबाज ने कथित तौर पर वारदात के बारे में जानकारी दी. आरोप है कि मुस्कान को मिलने के बहाने रामपुरा की पहाड़ियों पर बुलाया गया था. वहां उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को ऐसी जगह ले जाया गया, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद मुस्कान के शव को जंगली जानवरों की मांद के सामने फेंक दिया गया. मकसद था कि जंगली जानवर शव को खा जाएं और पहचान के साथ-साथ हत्या से जुड़े सबूत भी खत्म हो जाएं. लेकिन प्लान काम नहीं आया. पुलिस को शव मिल गया. उसकी पहचान हो गई. और फिर शुरू हुआ आरोपी को खोजने का लंबा ऑपरेशन.

राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी

पुलिस ने घटनास्थल और आरोपी की गतिविधियों से जुड़े करीब 200 से 250 CCTV फुटेज खंगाले. फिर जांच राजस्थान से निकलकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई. पुलिस ने संदिग्धों से जुड़े करीब 325 संभावित ठिकानों को चिह्नित किया. कई जगह पुलिसकर्मियों ने भेष बदलकर भी जानकारी जुटाई. उधर आरोपी को पुलिस की भनक लगी तो उसने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए. लेकिन पुलिस भी पीछे लगी रही. करीब 7 हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंच गई.

Advertisement

पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. सागर अली उर्फ शाहबाज खान को बिहार के सहरसा जिले से गिरफ्तार कर लिया. वह मूल रूप से सहरसा का रहने वाला बताया गया है और भिवाड़ी की सांथलका स्थित जग्गू कॉलोनी में रह रहा था. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब उससे पूछताछ चल रही है. पुलिस के मुताबिक, इस हत्या में शाहबाज के साथ एक और व्यक्ति के शामिल होने की बात सामने आई है. अब पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है और उसे भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है. मुस्कान की हत्या के पीछे की पूरी वजह और वारदात से जुड़ी बाकी कड़ियों को भी पुलिस जोड़ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    250 CCTV, 325 ठिकाने और 7 हजार KM पीछा... गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले तक कैसे पहुंची पुलिस? |
    'संसद में क‍िसी भी मुद्दे पर जवाब देने मैं तैयार', व‍िपक्ष पर अम‍ित शाह का वार |
    दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी |
    स्कूल में टीचर नहीं, कैसे करें पढ़ाई... लखनऊ में सड़क पर उतरा Gen-अल्फा, मंत्री को समझाना पड़ा |
    डोप टेस्ट से खुलते हैं कई राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा? |
    Royal Enfield का बड़ा ऐलान, एडवेंचर लवर्स के लिए इस दिन लॉन्च करेगी नई बाइक |
    इंडिपेंडेंस डे क्विज कॉम्पटिशन में हो रहे शामिल? ये 50+ सवाल और उनके जवाब ​दिलाएंगे जीत |
    पाकिस्तानी इंडिया को कितना पसंद करते हैं? इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा |
    नोएडा की पॉश सोसायटी में 72 घंटे का 'पाषाण युग'! बिजली गुल, फोन बंद, कैसे बीतीं वो 3 रातें |
    'आवारापन' की पाकिस्तानी गर्ल रीमा याद है? शोबिज छोड़ कर रही ये काम, 19 साल में बदली इतना
    Advertisement