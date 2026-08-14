scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Royal Enfield का बड़ा ऐलान, एडवेंचर लवर्स के लिए इस दिन लॉन्च करेगी नई बाइक

ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बाइक दौड़ाने का शौक रखते हैं, तो रॉयल एनफील्ड आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही है. रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई एडवेंचर बाइक की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. ये बाइक 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है, जो मौजूदा हिमालयन 450 से नीचे आएगी. आइए जानते हैं अपकमिंग बाइक में रॉयल एनफील्ड क्या कुछ खास देने वाला है.

Advertisement
X
Royal Enfield अगले महीने अपनी नई बाइक लॉन्च करने वाली है. (Photo: Instagram/ Royal Enfield)
Royal Enfield अगले महीने अपनी नई बाइक लॉन्च करने वाली है. (Photo: Instagram/ Royal Enfield)

एडवेंचर लवर्स के लिए रॉयल एनफील्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी अपनी नई बाइक को लेकर आ रही है, जिसे आप मुश्किल रास्तों पर चला सकते हैं. हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 (Royal Enfield Himalayan 440) की, जो नए इंजन के साथ आने वाली है. 

ये बाइक हिमालयन 411 ही होगी, जिसमें एलएस 440 इंजन मिलेगा. ये इंजन स्क्रैम 440 में आता है. यानी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से नीचे एक और एडवेंचर बाइक जोड़ेगी. मौजूदा हिमालयन में नया और ज्यादा कटिंग-एज वाला शेरपा 450 लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है. 

कब लॉन्च होगी नई बाइक?

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 440 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बाइक को टीज किया है. ये बाइक 4 सितंबर 2026 को लॉन्च होगी. इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलेगा, जो हिमालयन पोर्टफोलियो में रिलैक्स राइडिंग कैरेक्टर को जोड़ेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Royal Enfield Flying Flea C6
रॉयल एनफील्ड का धमाका! पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, इतनी है कीमत
Royal Enfield compensation
सालों खराब होती रही बाइक! अब Royal Enfield देगा 5 लाख मुआवजा
yezdi-scrambler-350
Royal Enfield को देगी टक्कर, Yezdi की दमदार बाइक लॉन्च, इतनी है कीमत
Royal Enfield Guerrilla 450
450cc का इंजन और बोल्ड लुक, इतने में लॉन्च हुई नई रॉयल एनफील्ड
Royal Enfield E20 Kit
नहीं घटेगा बुलेट का माइलेज! Royal Enfiled लाया E20 कन्वर्जन किट

यह भी पढ़ें: 1.18 लाख ने खरीदी Royal Enfield, जुलाई में हुई बंपर बिक्री

कंपनी ने हिमालयन 411 को रिप्लेस करके जब 450 को लॉन्च किया था, तब कंपनी ने इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फीचर्स में अपडेट्स किए थे. ये कंपनी की पहली बाइक थी, जिसमें यूएसडी फोर्क्स (मतलब अपसाइड डाउन फोर्क्स), डीओएचसी 4वी हेड, लिक्विड कूलिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल मैप्स मिररिंग जैसे फीचर्स दिए गए. 

Advertisement

क्या होगा बाइक में खास? 

रॉयल एनफील्ड के जारी टीजर में बाइक की शैडो दिख रही है, जो बता रही है कि ये एक एडवेंचर बाइक होगी. इसका डिजाइन स्क्रैम 440 से काफी प्रेरित नजर आएगा. अपकमिंग बाइक में हमें हिमायलन 411 वाला ही फ्यूल टैंक, विंडशिल्ड, अपराइट हैंडलबार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: 3 मिनट में सोल्ड आउट हुई ये Royal Enfield, क्यों खास है बाइक

इसके अलावा अपकमिंग बाइक में हमें 21 इंच के फ्रंट वील मिलेंगे. डुअल चैनल एबीएस के साथ फ्रंट और रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक होंगे. इसमें हिमालयन 450 वाला ही टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, जो गूगल मैप मिररिंग के साथ आता है. बाइक में 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 25.4 बीएचपी की पावर और 35 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    250 CCTV, 325 ठिकाने और 7 हजार KM पीछा... गर्लफ्रेंड का कत्ल करने वाले तक कैसे पहुंची पुलिस? |
    'संसद में क‍िसी भी मुद्दे पर जवाब देने मैं तैयार', व‍िपक्ष पर अम‍ित शाह का वार |
    दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी |
    स्कूल में टीचर नहीं, कैसे करें पढ़ाई... लखनऊ में सड़क पर उतरा Gen-अल्फा, मंत्री को समझाना पड़ा |
    डोप टेस्ट से खुलते हैं कई राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा? |
    Royal Enfield का बड़ा ऐलान, एडवेंचर लवर्स के लिए इस दिन लॉन्च करेगी नई बाइक |
    इंडिपेंडेंस डे क्विज कॉम्पटिशन में हो रहे शामिल? ये 50+ सवाल और उनके जवाब ​दिलाएंगे जीत |
    पाकिस्तानी इंडिया को कितना पसंद करते हैं? इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा |
    नोएडा की पॉश सोसायटी में 72 घंटे का 'पाषाण युग'! बिजली गुल, फोन बंद, कैसे बीतीं वो 3 रातें |
    'आवारापन' की पाकिस्तानी गर्ल रीमा याद है? शोबिज छोड़ कर रही ये काम, 19 साल में बदली इतना
    Advertisement