दिल्ली एयरपोर्ट, हाईकोर्ट और झंडेवालान बिल्डिंग समेत 6 जगहों पर बम की धमकी, जांच टीमें पहुंचीं

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट समेत राजधानी की छह जगहों पर बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. हाई कोर्ट को ई-मेल के जरिए धमकी मिली. बम निरोधक दस्तों ने हाई कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

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इसके अलावा जामनगर हाउस, झंडेवालान की फ्लैटेड बिल्डिंग, एमबी साकेत स्थित डीएम कार्यालय, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट के एसडीएम कार्यालय को भी धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है.

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इन सभी जगहों पर संबंधित सुरक्षा टीमें और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं. अब तक की जांच में किसी भी जगह से संदिग्ध वस्तु मिलने की जानकारी नहीं है.

हाई कोर्ट में तलाशी, पुलिस के संपर्क में रजिस्ट्रार जनरल

दिल्ली हाई कोर्ट को मिले धमकी भरे ई-मेल के बाद रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं. हाई कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ते तलाशी ले रहे हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सभी स्थानों पर धमकी की जांच की जा रही है.

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स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा

15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. रणनीतिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है. आने-जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त जांच की जा रही है. सार्वजनिक स्थानों और भीड़ वाले इलाकों पर भी सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे. इसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं.

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