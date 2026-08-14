इंडिपेंडेंस डे क्विज कॉम्पटिशन में हो रहे शामिल? ये 50+ सवाल और उनके जवाब ​दिलाएंगे जीत

हर साल 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाओं में भाषण, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. स्वतंत्रता दिवस क्विज के जरिए छात्रों और युवाओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रोचक तरीके से सीखने का मौका मिलता है.
अगर आप भी Independence Day Quiz 2026 आयोजित करने या इस तरह के किसी क्विज में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां दिए गए सवाल आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं. इन सवालों को आसान, मध्यम और कठिन स्तर में बांटकर प्रतियोगिता को और दिलचस्प बनाया जा सकता है...
1. भारत को स्वतंत्रता कब मिली?
जवाब: 15 अगस्त 1947
2. भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया?
जवाब: 15 अगस्त 1947
3. भारत के अंतिम वायसराय कौन थे?
जवाब: लॉर्ड माउंटबेटन
4. स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने?
जवाब: जवाहरलाल नेहरू
5. 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहां से तिरंगा फहराया था?
जवाब: लाल किले से
6. जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या था?
जवाब: ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (Tryst with Destiny)
7. भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
जवाब: 1942
8. भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था?
जवाब: करो या मरो
9. भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
जवाब: महात्मा गांधी
10. 1857 के विद्रोह को किस और नाम से भी जाना जाता है?
जवाब: प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
11. 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी?
जवाब: मेरठ
12. 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसे नेता घोषित किया गया था?
जवाब: बहादुर शाह जफर
13. झांसी की रानी का नाम क्या था?
जवाब: रानी लक्ष्मीबाई
14. मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े प्रमुख नाम थे?
जवाब: 1857 का विद्रोह
15. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: 28 दिसंबर 1885, मुंबई
16. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसका नाम लिया जाता है?
जवाब: एलेन ओक्टेवियन ह्यूम
17. कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: डब्ल्यू. सी. बनर्जी
18. बंगाल विभाजन कब हुआ था?
जवाब: 16 अक्टूबर 1905
19. बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ?
जवाब: स्वदेशी आंदोलन
20. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जवाब: 13 अप्रैल 1919
21. जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का प्रशासन किस ब्रिटिश अधिकारी के अधीन था?
जवाब: माइकल ओ'ड्वायर
22. जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?
जवाब: जनरल रेजिनाल्ड डायर
23. असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
जवाब: 1920
24. असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था?
जवाब: महात्मा गांधी
25. दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था?
जवाब: सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह
26. दांडी मार्च कब शुरू हुआ था?
जवाब: 12 मार्च 1930
27. दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था?
जवाब: महात्मा गांधी
28. महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस स्थान पर नमक बनाया था?
जवाब: दांडी
29. भगत सिंह को किन क्रांतिकारियों के साथ फांसी दी गई थी?
जवाब: राजगुरु और सुखदेव
30. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी?
जवाब: 23 मार्च 1931
31. चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम क्या था?
जवाब: चंद्रशेखर तिवारी
32. सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का नेतृत्व किया था?
जवाब: आजाद हिंद फौज (INA)
33. सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था?
जवाब: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा
34. आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: 21 अक्टूब 1943, सिंगापुर
35. आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध अभिवादन क्या था?
जवाब: जय हिंद
36. सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है?
जवाब: भारत कोकिला
37. स्वतंत्रता आंदोलन में अरुणा आसफ अली किस घटना के लिए प्रसिद्ध हैं?
जवाब: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने के लिए
38. भारत की स्वतंत्रता का श्रेय किस एक आंदोलन को दिया जा सकता है?
जवाब: किसी एक आंदोलन को नहीं; स्वतंत्रता लंबे समय तक चले विभिन्न आंदोलनों, संघर्षों और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम थी.
39. भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?
जवाब: पिंगली वेंकैया
40. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था?
जवाब: 22 जुलाई 1947
41. भारतीय तिरंगे में कितने रंग हैं?
जवाब: तीन
42. तिरंगे के बीच में किसका चिन्ह है?
जवाब: अशोक चक्र
43. अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं?
जवाब: 24
44. भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
जवाब: वंदे मातरम्
45. वंदे मातरम् के रचयिता कौन थे?
जवाब: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
46. भारत का राष्ट्रगान कौन सा है?
जवाब: जन गण मन
47. 'जन गण मन' के रचयिता कौन थे?
जवाब: रवींद्रनाथ टैगोर
48. भारत का राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था?
जवाब: 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में
49. भारत का संविधान कब अपनाया गया था?
जवाब: 26 नवंबर 1949
50. भारत का संविधान कब लागू हुआ?
जवाब: 26 जनवरी 1950
51. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: डॉ. बी. आर. आंबेडकर
52. भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
53. भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं?
जवाब: इंदिरा गांधी
54. भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
जवाब: सरदार वल्लभभाई पटेल
55. भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: जे. बी. कृपलानी
56. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसके नाम पर जानी जाती है?
जवाब: रेडक्लिफ लाइन
57. भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ?
जवाब: माउंटबेटन योजना
58. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था?
जवाब: 1947
59. भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
जवाब: क्लेमेंट एटली
60. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल कौन थे?
जवाब: सी. राजगोपालाचारी
61. महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे?
जवाब: 9 जनवरी 1915
62. गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया था?
जवाब: चंपारण, बिहार
63. चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
जवाब: 1917
64. साइमन कमीशन के विरोध का प्रसिद्ध नारा क्या था?
जवाब: साइमन गो बैक
65. साइमन कमीशन भारत कब आया था?
जवाब: 1928
66. पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था?
जवाब: लाहौर अधिवेशन, 1929
67. 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
जवाब: जवाहरलाल नेहरू
68. पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया गया था?
जवाब: 1930
69. भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: 26 नवंबर
70. स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री किस ऐतिहासिक स्थल से राष्ट्र को संबोधित करते हैं?
जवाब: लाल किला, नई दिल्ली
71. स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराने की परंपरा किससे जुड़ी है?
जवाब: स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराने से.
72. 'इंकलाब जिंदाबाद' नारे को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे?
जवाब: भगत सिंह
73. 'सरफरोशी की तमन्ना' किस स्वतंत्रता सेनानी से लोकप्रिय रूप से जुड़ी है?
जवाब: राम प्रसाद बिस्मिल
74. काकोरी कांड कब हुआ था?
जवाब: 1925
75. काकोरी कांड से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में कौन शामिल थे?
जवाब: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह.
76. भारत का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' किस उपन्यास में शामिल था?
जवाब: आनंदमठ
77. ‘जन गण मन’ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया?
जवाब: 24 जनवरी 1950
78. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है?
जवाब: सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से