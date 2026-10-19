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दुल्हनों की ख्वाहिश, दूल्हों की शान, 5 लाख का हेलीकॉप्टर लेकर ससुराल पहुंचे दो भाई, Video

अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में दो सगे भाइयों ने अपनी दुल्हनों की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की. भुल्ला का बास गांव के रोहिल खान और साहिर खान एक ही हेलीकॉप्टर से शीतल गांव पहुंचे और निकाह के बाद अपनी दुल्हनों को लेकर लौटे. हेलीकॉप्टर देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण जमा हुए और लोगों ने तस्वीरें खिंचवाईं.

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हेलीकॉप्टर से पहुंचीं दो दुल्हनें, गांव में लगी भीड़. (Photo: Screengrab)
हेलीकॉप्टर से पहुंचीं दो दुल्हनें, गांव में लगी भीड़. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में दो सगे भाइयों की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों भाइयों ने अपनी दुल्हनों की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि गांव में हेलीकॉप्टर देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए. दोनों दूल्हे हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनों को लेने पहुंचे और निकाह के बाद उसी हेलीकॉप्टर से उन्हें अपने गांव लेकर लौटे. इस खास अंदाज में हुई शादी को क्षेत्र में मेवात की शान के रूप में देखा जा रहा है. हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. शादी के इस अनोखे इंतजाम को लेकर इलाके में खूब चर्चा हो रही है.

दुल्हनों की इच्छा पूरी करने के लिए लिया हेलीकॉप्टर अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित भुल्ला का बास गांव के रहने वाले रफी मोहम्मद किसान हैं. उनके दो बेटे रोहिल खान और साहिर खान हैं. दोनों भाइयों का रिश्ता बड़ौदा मेव के पास स्थित शीतल गांव के मुबीन खान की दो बेटियों से तय हुआ था. मुबीन खान प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हैं.  रविवार को दोनों भाइयों का निकाह हुआ. साहिर खान की शादी आइना से और रोहिल खान की शादी मौसीना से हुई. इस मौके को खास बनाने के लिए दोनों भाइयों ने हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनों को लाने का इंतजाम किया.

मेवात में शाही शादी देखने उमड़ा गांव

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परिवार के मुताबिक, दोनों दुल्हनों की इच्छा थी कि वे हेलीकॉप्टर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंचें. उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई. इसके बाद दोनों दूल्हे हेलीकॉप्टर से शीतल गांव पहुंचे और अपनी दुल्हनों को साथ लेकर भुल्ला का बास लौटे.
हेलीकॉप्टर देखने के लिए उमड़े सैकड़ों ग्रामीण दोनों दूल्हों के हेलीकॉप्टर से पहुंचने की खबर गांव में फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों के लिए यह नजारा खास था.

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लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर पहुंचे और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. एक ही हेलीकॉप्टर से दो दूल्हों का अपनी दुल्हनों को लेने पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. शादी में शामिल इस खास इंतजाम ने पूरे इलाके का ध्यान खींचा. परिवार ने दुल्हनों की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, लेकिन इसके चलते गांव के लोगों को भी एक अलग नजारा देखने का मौका मिला.


चार घंटे के लिए बुक किया हेलीकॉप्टर, दिए पांच लाख रुपये

दूल्हों के चाचा शहाबुद्दीन खान ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोनों भतीजों की शादी रविवार को थी. इसके लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित पिनान रेस्ट हाउस से हेलीकॉप्टर किराये पर लिया गया था. शहाबुद्दीन खान के मुताबिक, हेलीकॉप्टर को चार घंटे के लिए बुक किया गया और इसके लिए पांच लाख रुपये दिए गए. हेलीकॉप्टर दो घंटे भुल्ला का बास गांव में और दो घंटे शीतल गांव में रहा. उन्होंने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर कंपनी ने संबंधित विभागों से जरूरी स्वीकृतियां ली थीं.
मेवात में चर्चा का विषय बनी शादी

दोनों भाइयों ने अपनी दुल्हनों की इच्छा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से विदाई का इंतजाम किया. इस खास आयोजन के चलते भुल्ला का बास और शीतल गांव में लोगों की भीड़ जुटी. ग्रामीणों ने हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और शादी का यह अंदाज इलाके में चर्चा का विषय बन गया. दुल्हनों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पांच लाख रुपये खर्च कर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करना इस शादी की सबसे खास बात रही. एक ही हेलीकॉप्टर से दोनों दूल्हों का अपनी दुल्हनों को लेकर लौटना भी लोगों के बीच चर्चा का कारण बना.

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