उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से ज्यादा दिलचस्प होती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी. कई बार खींचतान के बाद सहमति बन जाती है, तो कई बार मामला बेनतीजा रहता है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही दोनों पार्टियों के बीच तल्खी का इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है.

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सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच ही समाजवादी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के एकतरफा ऐलान करके कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया है. लेकिन, नौबत यहां तक पहुंचने के पीछे कांग्रेस की अपनी अतिमहत्वाकांक्षा भी कम जिम्मेदार नहीं है. यूपी में पार्टी की हालत खस्ताहाल होने के बावजूद वह खुद को समाजवादी पार्टी का ‘छोटा भाई’ मानने के लिए तैयार नहीं है.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आखिरी बार 1985 में बनी थी. 1989 में पार्टी सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में बैठी और 1991 आते-आते तीसरे स्थान पर खिसक गई. और फिर हाशिये पर ही चली गई. राज्य में सपा और बसपा के दौर में चैलेंजर के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ. नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, और फिर उनके साथ ही चुनावों और संगठन के स्तर पर पार्टी का पतन होता चला गया. इसके बावजूद आज गठबंधन की मेज पर बैठते ही कांग्रेस अपने पुराने सियासी रुतबे के आधार पर दावेदारी ठोकने लगती है.

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यहां भाजपा के रणनीतिक लचीलेपन का जिक्र जरूरी हो जाता है. जो पंजाब जैसे राज्य में खुद की जमीन सीमित होने पर अकाली दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ छोटे भाई की भूमिका निभाने से गुरेज नहीं करती. कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर किसी ओर से कोई बयानबाजी नहीं. जबकि यूपी में कांग्रेस अपना आधार खोने के बावजूद बड़े भाई वाले एटीट्यूड से बाहर नहीं आ पाती.

यूपी में वोटकटुआ की हैसियत भी नहीं बचा पा रही कांग्रेस

पिछले चुनावों में कांग्रेस की जमीनी हकीकत का जायजा लें तो उसका परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया है. 2002, 2007 और 2012 के चुनावों में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 8 से 10 प्रतिशत और स्ट्राइक रेट 6 से 8 प्रतिशत के आसपास सिमटा रहा.

बड़ा राजनीतिक मोड़ 2017 में आया, जब 'यूपी के दो लड़के' का नारा देकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया. लेकिन नतीजों ने साबित किया कि गठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस ही थी. 114 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस मात्र 7 सीटें जीत सकी और उसका स्ट्राइक रेट महज 6.14 प्रतिशत रहा. इसके बाद 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान के साथ पार्टी ने अकेले दम पर 399 सीटों पर दांव लगाया. नतीजा यह हुआ कि पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलीं, वोट शेयर गिरकर 2.33 प्रतिशत पर आ गया और 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई. यानी, विधानसभा चुनाव में अब वो वोट कटुवा भी नहीं रही.

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पुरानी तल्खी और 'चिरकुट' राजनीति की छाया

सपा और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास की जड़ें पुरानी हैं. 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की पेशकश की तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्यस्तर पर नहीं. कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कह दिया कि मध्यप्रदेश का वोटर हाथ का पंजा पहचानता है, साइकिल नहीं. ऐसे बयानों से भड़के अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस के चिरकुट नेताओं की कोई हैसियत नहीं है. और यही तल्खी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिली. जब कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात चल ही रही थी कि अखिलेश यादव ने छह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. आखिर में कांग्रेस को बैकफुट पर आते हुए चुनाव से हटना पड़ा था.

2027 का घमासान: 180 सीटों के दावे से 26 के ऑफर तक

2027 के चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने शुरुआत में 180 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, जो बाद में घटकर 120-130 सीटों की मांग पर आई. कांग्रेस ने कम से कम 50 'जीतने योग्य' सीटों और हर जिले में एक सीट की शर्त रखी.

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लेकिन सपा ने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए कांग्रेस के सामने सिर्फ 26 सीटों का प्रस्ताव रखा. सपा का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली 37 सीटों की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य चैलेंजर अखिलेश यादव ही हैं.

बातचीत के दौर के बीच ही अखिलेश यादव ने जिन 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की, उनमें सबसे ज्यादा विवाद सहारनपुर की सीटों को लेकर हुआ. सहारनपुर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है. 2022 में इन दोनों सीटों (सहारनपुर देहात और बेहट) पर सपा ने जीत दर्ज की थी, तब मसूद सपा के साथ थे. अब दोबारा कांग्रेस में आए मसूद के प्रभाव वाली सीटों पर सपा ने अपने मौजूदा विधायकों आशु मलिक और उमर अली खान को रिपीट कर यह साफ कर दिया कि वह अपनी जीती हुई जमीन नहीं छोड़ेगी.

उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू हुई जुबानी जंग

इमरान मसूद (कांग्रेस): "हम कोई भिखारी नहीं हैं जो खैरात का इंतजार करें. हमने आपसे सीटें मांगी नहीं थीं और आपने खुद ही घोषित कर दीं. इस तानाशाही से भाजपा को हराने का मकसद पूरा नहीं होगा. कांग्रेस को तय करना होगा कि वह भाजपा से लड़ना चाहती है या इमरान मसूद से."

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अखिलेश यादव (सपा): "जीत की संभावना ही सीट-बंटवारे का मुख्य आधार होगी. स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, कांग्रेस को उनसे दूरी बनानी चाहिए."

आशुतोष वर्मा (सपा प्रवक्ता): "कांग्रेस को अपनी जमीनी स्थिति स्वीकार करनी चाहिए. 2022 में ललितपुर जैसी सीट पर सपा को 70,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को 3,000. जो सीटें मिल रही हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए."

सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन (37 सीटें) के दम पर राज्य में 'बड़े भाई' की भूमिका में रहना चाहती है और कांग्रेस को उसकी जमीनी पकड़ के हिसाब से सीमित सीटें देना चाहती है. वहीं, 2024 में अपने सुधरे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाशने की कोशिश कर रही है. यूपी में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्रपाल गौतम ने तो साफ-साफ कह ही दिया है कि कांग्रेस का अधिकार है कि वह पार्टी की स्थिति को मजबूत करे. लेकिन, ऐन चुनाव से पहले बना कांग्रेस का यह मंसूबा अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है. न तो वे कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर एक चैलेंजर के रूप में अपनी संभावना को कम करना चाहते हैं, और न ही कांग्रेस को यूपी में कोई बड़ी जमीन देने के मूड में हैं.

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सपा के घोषणा-पत्र का ऐलान क्या कांग्रेस की राह अलग कर देगा?

यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ही प्रमुख चैलेंजर हैं. वे जानते हैं कि कांग्रेस साथ आए या न आए, आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें ही बीजेपी का मुकाबला करना है. उन्होंने पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं. अब वे रुकने के मूड में नहीं हैं. फिलहाल, यूपी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई हैं, लेकिन सपा गुरुवार को अपना घोषणा-पत्र लेकर आ रही है. होना तो यह चाहिए था कि घोषणा-पत्र जारी करते समय सपा और कांग्रेस दोनों के नेता मौजूद रहते. लेकिन, अखिलेश यादव के ऐलान से बॉल अब कांग्रेस के पाले में चली गई है. वो सपा का साथ देने के लिए बैकफुट पर आती है, या फिर अलग रास्ता अपनाती है?

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