scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'रिजीम' और राष्ट्र में फर्क: लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार या व्यवस्था को चुनौती?

SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन बांग्लादेश या नेपाल की तर्ज पर 'रिजीम चेंज' जैसे शब्दों का इस्तेमाल खतरनाक है. भारत में सरकार बदलने का संवैधानिक रास्ता सिर्फ चुनाव है, व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बयानबाजी राष्ट्र की संस्थाओं को कमजोर करती है.

Advertisement
X
‘रिजीम चेंज’ पर मचा सियासी घमासान (Photo-ITG)
‘रिजीम चेंज’ पर मचा सियासी घमासान (Photo-ITG)

SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज को लेकर विपक्ष, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर है. चुनाव आयोग और सरकार पर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. केवल धरना प्रदर्शन ही नहीं संवैधानिक दायरे में रहते हुए अन्य प्रयास भी हो रहे हैं. जैसे केरलम विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गईं हैं. लेकिन जब आंदोलनकारी 'रिजीम चेंज' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो भाषा संस्थागत जवाबदेही से आगे निकलकर व्यवस्था को ही चुनौती देने जैसी लगने लगती है.

‘रिजीम’ का आलोचनात्मक अर्थ अक्सर दमनकारी या अलोकतांत्रिक शासन से जुड़ा होता है और ‘रिजीम चेंज’ का प्रचलित अर्थ तख्तापलट या हिंसक उथल-पुथल है, जैसा बांग्लादेश या नेपाल में देखा गया. राष्ट्र उससे कहीं बड़ा और स्थायी है और संविधान, संस्थाओं और नागरिकों की निरंतरता पर टिका है. सरकारें बदलती हैं, राष्ट्र बना रहता है.

लेकिन इस बहस में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विपक्ष का काम ही सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ मुद्दे खड़े करके जन-दबाव बनाना रहा है. 1974-77 का जेपी आंदोलन इसका स्पष्ट उदाहरण है. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इमरजेंसी विरोधी आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार को सड़कों और चुनावों के जरिए चुनौती दी. मुद्दे भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद और लोकतंत्र की बहाली के थे, लेकिन मकसद तत्कालीन सरकार को बदलना ही था.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi targets PM Modi, Amit Shah, and CEC Gyanesh Kumar over vote theft.
'वोट चोरी' को लेकर राहुल गांधी का CEC पर हमला, केंद्र को भी घेरा
Rahul Gandhi Vote Theft Allegations
Rahul ने चुनावी व्यवस्था और वोट चोरी पर उठाए गंभीर सवाल!
'पूरा देश जानता है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं', बोले राहुल गांधी
30-foot effigy of a cockroach
रावण के साथ जलेगा 'कॉकरोच', कमेटी बोली- हम साफ-सफाई को बढ़ावा दे रहे
DMK President MK Stalin held a meeting at the party heaquarters on Saturday.
DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, राष्ट्रपति को मिलेगी पार्टी

1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत ने यह साबित किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन संभव है. इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था. आंदोलन ने संवैधानिक रास्ते चुनाव का इस्तेमाल किया और इमरजेंसी खत्म होने के बाद संस्थाएं फिर से मजबूत हुईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तिरंगा लेकर सड़क पर उतरी सीजेपी, दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकार पर छिड़ी बहस

अन्ना आंदोलन: भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-दबाव

इसी तरह 2011-12 का अन्ना हजारे आंदोलन मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम था. लोकपाल की मांग और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ के बैनर तले लाखों लोग सड़कों पर आए. आंदोलन का सीधा लक्ष्य कांग्रेस नीत सरकार पर दबाव डालना और उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करना था. नतीजा हुआ कि 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत हुई. अन्ना आंदोलन ने भी संवैधानिक ढांचे के भीतर काम किया.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जन-जागरण और अंततः मतदाताओं का फैसला. दोनों मामलों में विपक्षी ताकतों ने मौजूदा मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार बदलने की कोशिश की. यह लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है. विपक्ष का काम ही सत्ताधारी दल को जवाबदेह बनाना और वैकल्पिक सरकार का रास्ता तैयार करना है. जब तक यह चुनाव, संसद और न्यायपालिका के जरिए होता है, तब तक इसमें कोई संवैधानिक दोष नहीं है.

सवाल पूछना अधिकार, जवाबदेही जरूरी

वर्तमान संदर्भ में भी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग इसी श्रेणी में आ सकती है. यदि आरोपों में दम है, तो संस्थागत सुधार, महाभियोग या अगले चुनाव में जनता का फैसला वैध रास्ते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी. ताकि संस्था राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे. इस्तीफा मांगना और जन-दबाव बनाना लोकतांत्रिक अधिकार है. लेकिन जब भाषा ‘रिजीम चेंज’ की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश जैसे उदाहरणों का जिक्र होने लगता है, तो फर्क धुंधला हो जाता है.

Advertisement

जेपी और अन्ना आंदोलन सरकार बदलने के लिए थे, व्यवस्था उखाड़ने के लिए नहीं. उन्होंने संविधान को नकारा नहीं, बल्कि उसकी रक्षा का दावा किया. आज कुछ बयानों में सड़क पर दबाव से तत्काल बदलाव और विदेशी तर्ज पर प्रेरणा की बातें आ रही हैं, जो ऐतिहासिक मिसालों से अलग हैं. किरेन रिजिजू और अन्य नेताओं का कहना सही है कि भारत में सत्ता परिवर्तन चुनावों से ही होगा.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव से आशुतोष रांका की मुलाकात, क्या सपा और सीजेपी में पक रही कोई नई खिचड़ी

दोनों पक्षों को भाषा नियंत्रित रखनी होगी. विपक्ष को याद रखना चाहिए कि पिछले आंदोलन सफल इसलिए हुए क्योंकि वे संवैधानिक सीमाओं में रहे और अंत में मतदाताओं ने फैसला किया. सत्ताधारी दल को भी आलोचना को ‘राष्ट्र-विरोधी’ बताकर खारिज नहीं करना चाहिए. एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है. सोशल मीडिया पर अतिरंजना एक तरफ ‘वोट चोरी’, दूसरी तरफ ‘विदेशी साजिश’ संस्थाओं को कमजोर करती है. रिजीम और राष्ट्र का फर्क यही है कि सरकार बदलना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन राष्ट्र की बुनियादी संस्थाओं को चुनौती देना उसकी कमजोरी. ज्ञानेश कुमार मामले में तथ्यों की जांच हो, संवैधानिक प्रक्रिया चले. ऐतिहासिक आंदोलनों ने साबित किया कि विपक्ष मुद्दों पर संघर्ष करके सरकार बदल सकता है. यह असंवैधानिक नहीं. लेकिन उसे रिजीम चेंज की बयानबाजी में बदलने से बचना होगा, ताकि राष्ट्र की संस्थाएं मजबूत रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब्रश-टूथपेस्ट नहीं! दातों को मोतियों सा चमकाएगा आचार्य बालकृष्ण का ये देसी नुस्खा, मुंह की बदबू भी होगी दूर |
    'नंगा करके बेल्ट से पीटा, प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डाला...' लातूर में युवक के साथ बर्बरता की हदें पार |
    फ्रांस में हिंसा से हाहाकार... 2,400 गिरफ्तार, करीब 1,000 पुलिसकर्मी घायल, राष्टपति मैक्रों बोले- कुछ भी इसे जायज नहीं ठहराता |
    नवरात्र में देवी दुर्गा की प्रिय 5 लकी राशियां, जानें किस पर होगी धन-दौलत की बारिश! |
    'रिजीम' और राष्ट्र में फर्क: लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार या व्यवस्था को चुनौती? |
    पहले सलमान, फिर रोहित शेट्टी और अब टाइगर... बॉलीवुड के सितारे कितने सुरक्षित? |
    Navratri 2026: अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन आज, जानें शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय |
    'हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से रन की उम्मीद करना हमारी भूल...', अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म पर दिग्गज का चौंकाने वाला बयान |
    कॉमेडियन कपिल शर्मा के दुबई वाले कैफे में इतने महंगे हैं चाय और गोलगप्पे |
    टाइगर श्रॉफ पर चलीं थी 5 राउंड गोलियां, गनपाउडर से झुलसा हाथ... शिंदे बोले-किसी को बख्शेंगे नहीं
    Advertisement