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ट्रेन आने वाली थी और ट्रैक के बीच खराब हो गया लोडेड ट्रक... फिर जो हुआ, वो VIDEO में देखिए

सागर में मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक पर मालवाहक ट्रक ट्रैक के बीच बंद हो गया. QRF जवानों और पुलिस ने 5 मिनट में ट्रक हटाकर संभावित बड़ा रेल हादसा टाल दिया.

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MP के सागर में रेलवे ट्रैक के बीच बंद हुआ ट्रक.(Photo:ITG)
MP के सागर में रेलवे ट्रैक के बीच बंद हुआ ट्रक.(Photo:ITG)

मध्यप्रदेश के सागर में मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब माल से लदा एक ट्रक रेलवे ट्रैक के बीच अचानक बंद हो गया. इसी बीच ट्रैक पर ट्रेन आने की स्थिति बन रही थी. कुछ ही समय में बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन मौके पर मौजूद मध्यप्रदेश पुलिस के QRF यानी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स जवानों ने खतरे को भांपते हुए बिना एक पल गंवाए मोर्चा संभाल लिया.

दमोह के बांदकपुर मंदिर में ड्यूटी के लिए जा रही 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, सागर की QRF कंपनी ने ट्रक चालक की मदद शुरू की. ट्रक पूरी तरह माल से लदा था और उसे हटाना आसान नहीं था. बावजूद इसके जवानों ने एकजुट होकर ट्रक को धक्का लगाया और रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी तक पहुंचा दिया. देखें VIDEO:- 

QRF जवानों की तत्परता और साहस के चलते ट्रेन आने से पहले रेलवे ट्रैक खाली हो गया और एक संभावित बड़ा रेल हादसा टल गया. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. मुश्किल घड़ी में तत्काल मदद मिलने से ट्रक चालक ने राहत की सांस ली और QRF जवानों का आभार जताया. जवानों ने भी उसे ढांढस बंधाते हुए सुरक्षित रहने की बात कही.

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मकरोनिया थाना प्रभारी नितिन पाल ने बताया कि बीना कटनी रेल मार्ग के गुडा रेलवे फाटक पर टेक्निकल कारणों की वजह से ट्रक फस गया था. उस समय क्यूआरएफ और पुलिस मौजूद थी. उन्होंने धकेल कर ट्रक को निकलवा दिया. इस प्रक्रिया में करीब 5 मिनट का समय लगा था. अभी रेलवे की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है. आवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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