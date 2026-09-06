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नकली रैपर, फर्जी QR कोड... यूपी के ललितपुर से ऐसे मध्य प्रदेश पहुंची जहरीली शराब, सागर में 9 मौतें

मध्य प्रदेश के सागर जिले में नकली शराू पीने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में ललितपुर पुलिस ने यूपी के ललितपुर में एक बड़े शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर छापेमारी शुरू कर दी है और जांच जारी है .

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ललितपुर में नकली शराब का नेटवर्क चलाया जा रहा था. (Photo: ITG)
ललितपुर में नकली शराब का नेटवर्क चलाया जा रहा था. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पूरे मामले की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से सटे गांवों में शराब माफियाओं का रैकेट सक्रिय था. 

ये गिरोह ललितपुर से नकली शराब बना कर कम दामों पर सागर जिले के गांवों में सप्लाई करता था. आजतक के हाथ मई 2026 की एक एफआईआर की कॉपी लगी है. इसमें यूपी की ललितपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा था जो मध्य प्रदेश में अवैध शराब सप्लाई कर रहा था.

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की ललितपुर पुलिस ने नकली और अवैध शराब की सप्लाई में ऐसे ही गिरोह को धर दबोचा था. इस दौरान आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वो सागर के बंडा क्षेत्र के साथ दूसरे इलाकों में नकली शराब की सप्लाई करते थे.

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नकली रैपर, फर्जी क्यूआर कोड...

ललितपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया था कि वो ललितपुर निवासी रवि लखेरा और उसकी पत्नी शिवानी लखेरा और चंद्रेश लोधी, मोना राजा के साथ मिलकर ललितपुर में नकली शराब तैयार करते हैं. वो नकली शराब पर नकली रैपर, नकली ढक्कनों से सील कर उसके ऊपर नकली क्यूआर कोड लगाकर उन्हें गाड़ियों और बाइक से सागर के गांवों में सप्लाई करते करते हैं.

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अब तक हुई शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ललितपुर में तैयार की गई नकली शराब सागर के ग्राम बांदरी, ग्राम बढ़ोदिया, ग्राम गूगरा खुर्ग, ग्राम नौराज, बैराज सहित कई गावों में सप्लाई करते थे.

ललितपुर पुलिस के सामने दिए गए बयान के मुताबिक, आरोपी नकली शराब पर नकली रैपर और ढक्कन लगाकर उसे असली शराब की तरह तैयार करते थे. इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जाती थी.

बड़े पैमाने पर सागर पहुंचाई जा रही थी नकली शराब

बताया जा रहा है कि ललितपुर से लाई गई नकली शराब को बड़े पैमाने पर सागर के सीमावर्ती गावों में खपाया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी हैं कि ललितपुर से कैसे शराब सागर पहुंची और इस गिरोह में कौन-कौन स्थानीय लोग शामिल थे और नकली शराब को ललितपुर से सागर तक पहुंचाने का नेटवर्क कितना बड़ा है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर, सागर जिले में 9 लोगों की मौत

बता दें कि नकली शराब से सागर में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है. सागर में शराब की दुकानों और अवैध शराब के ठिकानों की जांच की जा रही है.

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