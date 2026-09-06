Homemade Chana Sattu: घर पर काले चने से बनाएं शुद्ध सत्तू, शरबत से लेकर पराठे तक का बढ़ जाएगा स्वाद

Homemade Chana Sattu: गर्मियों में सत्तू का शरबत काफी पसंद किया जाता है. चने से बना सत्तू प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. इसे पानी में घोलकर शरबत के तौर पर पीने के अलावा पराठे और कई दूसरी डिश में भी इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो बाजार में सत्तू आसानी से मिल जाता है लेकिन वो उतने शुद्ध नहीं होते और उनका टेस्टी भी सबको पसंद नहीं आता. ऐसे में आप थोड़ी-सी मेहनत से घर पर आसानी से शुद्ध चने का सत्तू तैयार कर सकते हैं. इससे बनने वाली डिश और शरबत का स्वाद भी काफी अच्छा होगा.

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500 ग्राम काला चना (भिगोया हुआ छिलके सहित)

2 बड़े चम्मच जीरा

भूनने के लिए साफ बालू या रेत

घर पर सत्तू पाउडर बनाएं कैसे?

सबसे पहले काले चने को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. चने में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए. अब एक भारी तले की कड़ाही गर्म करें और उसमें साफ बालू डालकर अच्छी तरह गर्म करें. बालू गर्म होने के बाद इसमें सूखे चने डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. चने के साथ जीरे को भी हल्का भून लें. इससे जीरे की खुशबू अच्छी तरह निकल आएगी और सत्तू का स्वाद भी बेहतर होगा. जब चने अच्छी तरह भुनकर कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें और उन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. चने ठंडे होने के बाद उन्हें हल्के हाथों से मसलें, ताकि उनका छिलका अलग हो जाए. इसके बाद छिलके को अलग कर लें. अब भुने हुए चने और जीरे को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें. अगर आपको सत्तू एकदम महीन चाहिए तो इसे बारीक छलनी से छान लें. तैयार सत्तू को पूरी तरह सूखे और साफ एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. ध्यान रखें कि डिब्बे में किसी तरह की नमी न हो.

सत्तू स्टोर करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सत्तू को हमेशा साफ और सूखे एयरटाइट कंटेनर में ही रखें. कांच का सूखा और साफ डिब्बा सबसे बेहतर रहेगा. सत्तू निकालते समय हमेशा सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें, ताकि उसमें नमी न जाए.

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